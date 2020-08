Näinkin voi tehdä: Vanhaan puhelimeen uusi kamera

Fairphonen idea on modulaarisuus, eli osia voi vaihtaa moduuli kerrallaan.

Fairphone julkaisi kameramoduulit päivittääkseen vanhaa puhelintaan. Samalla puhelimesta tuotiin myyntiin uusi versio.

Hollantilainen kestävää kehitystä älypuhelimiin ajava Fairphone julkaisi kaksi kameramoduulia, jotka voi asentaa viime vuonna julkaistuun Fairphone 3 -puhelimeen. Kameramoduulit päivittävät takakameran 12:sta 48:aan megapikseliin ja etukameran 8:sta 16:een megapikseliin.

Tiedotteen mukaan kameroissa on myös parempi ja nopeampi automaattitarkennus, kohteen seuranta ja kuvanvakautus.

Toinen vaihtoehto on ostaa vahvasti vanhaan puhelimeen perustuva Fairphone 3+, jossa uudet moduulit ovat mukana. Puhelimessa on myös parannettu äänentoisto.

Fairphonen pyrkimyksenä on todistaa, että uusia ominaisuuksia voi saada käyttöön myös uusimatta koko älypuhelinta. Yhtiön mukaan normaali tapa ostaa uusi älypuhelin noin kolmen vuoden välein kuluttaa luonnonvaroja ja johtaa sosiaalisiin sekä ympäristöongelmiin.

Jos kuvanlaatu on tärkeää, vanhan Fairphonen voi nyt päivittää noin 95 eurolla. Uusi Fairphone 3+ maksaa 469 euroa.

Puhelimen iän pidentäminen voi kuitenkin kohdata muita haasteita, jotka eivät välttämättä ole paikattavissa uusilla moduuleilla. Esimerkiksi allekirjoittaneen vuonna 2016 ostettu Samsung-puhelin on teknisesti edelleen täysin toimiva, mutta vuosien ohjelmistopäivitykset ovat syöneet tallennustilan lähes kokonaan ja tehneet puhelimesta hitaasti toimivan.

IS Digitoday haastatteli äskettäin Fairphonen perustajaa Bas van Abelia. Hänen tavoitteenaan on hidastaa puhelinten vaihtoa, vaikka se sotii normaalia bisnesjärkeä vastaan.

– Puhelin on suunniteltu siten, että se sopii 95 prosentille ihmisistä. Se on tehty keskisarjaan ja siinä on hyvä kamera. Laite ei ole tajunnanräjäyttävä, mutta hyvin suunniteltu, van Abel kuvaili Fairphone 3:a.

Tiedotteen mukaan uusi Fairphone 3+ on 40-prosenttisesti valmistettu kierrätysmuovista. Fairphone 3:ssa osuus on 9 prosenttia.