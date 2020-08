Uhka vai mahdollisuus? Puhelimesi tunnistaa, kun olet kännissä

Älypuhelimen kiihtyvyysantureista on iloa älypuhelimen käyttäjän humalatilaa selvitettäessä.

Kävelytyylisi voi paljastaa humalatilan puhelimellesi – ja kenties ulkopuolisillekin, NewScientist kirjoittaa.

Älypuhelimella on mahdollista tunnistaa verrattain tarkasti humalaiset ihmiset, uusi Yhdysvalloissa tehty tutkimus todistaa NewScientist-lehden mukaan. Kalifornian Stanford University ja Pennsylvanian University of Pittsburgh juottivat 22 vapaaehtoiselle alkoholia ja pystyivät heidän askelluksestaan päättelemään, onko heidän hengityksensä alkoholipitoisuus yli 0,8 promillea. Tämä autolla ajamisen laillinen raja useimmissa osavaltioissa Yhdysvalloissa.

Tunnistus tapahtui älypuhelimissa yleisillä kiihtyvyysantureilla ja osui oikeaan yli 90-prosenttisesti. Seuraavaksi on määrä selvittää, pysyykö tarkkuus ennallaan pidettäessä puhelinta esimerkiksi kädessä tai taskussa. Tavoitteena on tarjota puhelimella käyttäjälle tietoa siitä, että hän todellakin on humalassa, eikä saisi esimerkiksi ajaa autoa.

Matkapuhelinten keräämä tieto on kuitenkin erittäin houkuttelevaa kauppatavaraa, jota myydään eteenpäin joskus lain harmaalla alueella. Ei liene kaukaa haettua, että todisteet humalatilasta voisivat kiinnostaa vaikkapa vakuutusyhtiöitä.

Tutkijat kuitenkin rauhoittelevat, että vaikka kävelytyylin tarkkailu puhelimella saattaa mahdollistaa muutosten havainnoinnin, ei siitä yksinään pitäisi vetää johtopäätöksiä humalatilasta.

Ainakin Facebook on ollut kiinnostunut tietämään, ovatko sen käyttäjät juovuksissa. Vuosia sitten yhteisöpalvelu kehitti kuvantunnistustekniikkaa havaitakseen humalaiset ihmiset. Tarkoitus oli väitetysti suojella yhteisön jäseniä omilta humalaisilta teoiltaan. Ei ole selvää, mitä teknologialle sittemmin tapahtui.