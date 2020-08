Applen Fortnite-riita paisuu uusiin ulottuvuuksiin: ”Eksistentiaalinen uhka”

Fortnite on kadonnut niin Applen kuin Googlen sovelluskaupoista. Menossa on lihava riita.

Epic Games sanoo Applen uhkaavan sitä rajuilla vastatoimilla äskettäin puhjenneessa lakikiistassa.

Pelijulkaisija Epic Gamesin ja Applen välinen lakiriita kiihtyy, muun muassa The Verge ja Ars Technica kertovat. Epic jätti oikeusistuimelle Kaliforniassa kirjelmän (pdf), jonka mukaan Apple uhkaa sitä nyt rajuilla vastatoimilla.

Epic Games sai Applen kimppuunsa viime viikolla julkaistessaan erittäin suosittuun Fortnite-peliin päivityksen. Päivitys mahdollisti pelin sisäisen valuutan ostamisen halvemmalla, jos pelaaja osti valuutan suoraan Epiciltä sovelluskaupan sijaan. Tämä rikkoo Applen ehtoja, joten Fortnite sai lähtöpassit iOS:n App Store -kaupasta.

Epic ennakoi tätä ja haastoi Applen oikeuteen heti sen jälkeen. Kiistassa on osallisena myös Google, joka Applen tavoin poisti Fortniten Androidin Google Play -kaupastaan.

Epicin mukaan Apple uhkaa potkia sen kokonaan ulos iOS:n ja Macin kehittäjäohjelmastaan 28. elokuuta, ellei Epic siihen mennessä lopeta sääntöjen rikkomista. Kirjelmän mukaan Applen uhkaus koskee Fortniten lisäksi kaikkia työkaluja, jotka ovat tarpeellisia ohjelmistojen kehittämiseksi Applen alustoille. Näihin lukeutuu suosittu Unreal Engine -pelimoottori, jota käyttävät monet ulkopuolisten kehittäjien tekemät pelit.

Ilman kehittäjäohjelmaa Epic ei voisi julkaista sovelluksia Applen alustoille. Unreal Enginen osalta ongelmat voivat levitä sen ulkopuolisiin käyttäjiin, jotka eivät välttämättä enää pystyisi tekemään sillä uusia iOS-pelejä tai päivittämään vanhojaan.

Epicin mukaan kyseessä on ”eksistentiaalinen uhka” Unreal Enginelle, ja vahingot Epicin liiketoiminnalle ja maineelle olisivat ”mittaamattomat ja korjaamattomat”. On epäselvää, missä määrin tämä pitää paikkansa. Oletettavasti suuri osa Unreal Engineen liittyvästä liiketoiminnasta koskee Windowsia, ei Applen alustoja.

Androidille on olemassa kilpailevia sovelluskauppoja ja latauspaikkoja, mutta harva käyttää niitä. Myös sovellusten asentaminen puhelimiin käsin on mahdollista, vaikkei se olekaan aina tietoturvallisin valinta. Applen tapauksessa kiertoteitä ei ole, ja yhtiö tekee parhaansa estääkseen sovellusten asentamisen laitteisiinsa sovelluskaupan ohi. Valmistaja on myös onnistunut tässä hyvin.