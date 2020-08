Käyttäjät saivat yllättävän ilmoituksen: Instagramiin ja Messengeriin suuri muutos

Facebookilla on vahva asema sosiaalisessa mediassa ja pikaviestimissä. Nyt yhtiö yhdistää palveluidensa pikaviestitoimintoja.

Facebookin pyrkimys yhdistää viestisovelluksensa etenee, The Verge kertoo. Instagram esitti yllättävän ilmoituksen Yhdysvalloissa.

Facebookin merkittävä ja kiistelty hanke yhtiön viestipalvelujen yhdistämiseksi näyttää etenevän. The Vergen mukaan Instagram-sovellus on näyttänyt halki Yhdysvaltojen päivitysruutua, jonka mukaan sovellukseen on nyt tarjolla uusi tapa viestitellä.

Ruutu lupasi Facebook Messengeristä tuttuja ominaisuuksia, kuten uuden värikkään ulkoasun chateille, enemmän emojireaktioita ja pyyhkäisyeleet vastaamista varten. Ennen kaikkea päivitys lisäsi chattailumahdollisuuden Facebookia käyttävien kavereiden kanssa.

Päivityksen asennuksen jälkeen Instagramin normaali yksityisviestien kuvake muuttui Messengerin logoksi. Kuitenkin The Vergen mukaan viestittely Facebook-käyttäjien kanssa ei vielä onnistunut.

Uudistus vaikuttaa liittyvän Facebookin suureen suunnitelmaan yhdistää WhatsApp, Instagram ja Messenger. Lopullisena tavoitteena on mahdollistaa viestien lähettäminen ristiin rastiin palveluiden välillä.

Suunnitelmat ovat huolestuttaneet viranomaisia, koska palvelujen yhdistäminen voi tehostaa Facebookin käyttäjätietojen keruuta.

On epäselvää, millä aikataululla Instagram-päivitys tavoittaa käyttäjiä Yhdysvaltain ulkopuolella tai missä vaiheessa Facebook alkaa lyöttää palveluja yhteen WhatsAppin kanssa. 9to5Macin mukaan Messengerin liittäminen Instagramiin on ainakin toistaiseksi vapaaehtoista, ja käyttäjät voivat kieltäytyä siitä.