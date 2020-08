Tätä Android-puhelimen hälytystä et toivottavasti koskaan näe Suomessa – Googlelta erikoinen tunnistin

Googlen puhelimien tunnistamien maanjäristysten on tarkoitus näkyä Googlen karttapalveluissa.

Google kilpailee valonnopeudella maanjäristysten nopeutta vastaan.

Google rakentaa Android-puhelimista globaalin maanjäristyksiä tunnistavan verkoston. Samalla puhelimet alkavat hiljalleen esittää järistyksistä hälytyksiä käyttäjilleen. Googlen paljastamasta Android Earthquake Alerts System -hankkeesta uutisoi muun muassa Ars Technica.

Järjestelmä luottaa Android-puhelinten kiihtyvyysantureihin, jotka pystyvät yllättäen tunnistamaan myös maanjäristyksiä. Googlen mukaan järjestelmällä on mahdollista antaa järistyksen kohteena oleville ihmisille juuri tarpeeksi aikaa hakeutua suojaan ennen tärinän alkamista.

Jos puhelin tunnistaa jotain maanjäristykseltä vaikuttavaa, se lähettää signaalin Googlen palvelimelle yhdessä tärinän summittaisen sijainnin kanssa. Palvelin päättelee useista puhelimista saapuvista signaaleista, onko järistys todella tapahtumassa.

– Viime kädessä me kilpailemme valonnopeudella (joka on suurin piirtein se vauhti, jolla puhelimen signaalit kulkevat) maanjäristyksen nopeutta vastaan. Ja meidän onneksemme valonnopeus on paljon suurempi, Google kirjoittaa.

Järjestelmä edellyttää vähintään Androidin versiota 5.0 ja se voidaan periaatteessa jakaa nopeastikin jopa 2,5 miljardiin puhelimeen ympäri maailman. Googlen mukaan lopputuloksena on maailman laajin maanjäristyksiä tunnistava verkosto.

Hälytyksiä järistyksistä tarjotaan ensin Kaliforniassa, missä Googlen järjestelmä toimii yhdessä paikallisen järjestelmän kanssa. Google ennakoi hälytysten tavoittavan uusia osavaltioita ja maita tulevan vuoden aikana. Järjestelmän on myös määrä näyttää Googlen hakukoneen kautta tarkasti järistysalue ja tarjota hakijalle paikallista tietoa ja ohjeita, miten toimia järistyksen jälkeen.

Toiminnon voi halutessaan kytkeä päälle tai pois päältä Androidin sijaintiasetuksia sorkkimalla. Epäselväksi jäi, kuinka pienten järistysten tunnistamiseen puhelinten herkkyys riittää. Suomessa tapahtuvista minijäristyksistä ei kuitenkaan kannattane odottaa hälytystä puhelimen ruudulle.