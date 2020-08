Microsoftin ihmepuhelin sai julkaisupäivän ja hinnan – mutta onko se jo ajastaan jäljessä?

Surface Duon erikoinen olemus kantaa Microsoftin toiveissa pidemmälle kuin laitteen osin vanhentunut teknologia.

Microsoftin kauan odotettu kahden näytön puhelin – jota ei Microsoftin mukaan saa kutsua puhelimeksi – julkaistaan 10. syyskuuta. Surface Duon verkkosivuilla kerrotaan lisäksi, että laitteen voi nyt tilata ennakkoon Yhdysvalloissa. Lähtöhinta on 1399,99 dollaria eli noin 1190 euroa, mikä Techradarin mielestä on verrattain paljon.

Viime vuonna esitelty Surface Duo on taittuva Android-puhelin, jossa on kaksi 5,6-tuumaista näyttöä. Yhdessä nämä aukeavat 8,3 tuuman yhtenäiseksi ruuduksi, joiden keskellä on kuitenkin näkyvä sarana toisin kuin esimerkiksi Samsungin Galaxy Foldissa. Laitteen voi myös taittaa kokonaan auki, jolloin siinä on näyttö molemmilla puolilla.

Laitteen valtteja on näyttöjen oletetusti saumaton toiminta sekä itsenäisinä että keskenään vuorovaikuttavina ruutuina, joiden välillä voi esimerkiksi vetää sisältöä puolin ja toisin.

Cnet kuitenkin pohtii, onko Microsoft jälleen julkaisemassa yhden flopin, joihin entuudestaan kuuluu muun muassa Kin-nuorisopuhelin ja Zune-musiikkisoitin. Ylivoimaisesti suurin epäonnistuminen koskee älypuhelimia, joissa Microsoft yritti pärjätä Nokian avulla surullisen kuuluisin seurauksin.

Viisi vuotta kehitetyn Surface Duon tekniikka on paikoin vanhahtavaa. Siinä on viime vuoden Snapdragon 855 -suoritin, jonka Microsoft kuitenkin uskoo riittävän pitkälle. Myös Techradarin mukaan laitteen tehot näyttäisivät riittävän melko raskaaseenkin moniajoon kahdella näytöllä. Työmuistia tosin on tässä luokassa verrattain vaatimattomat 6 gigatavua.

Duon kamerat eivät yllä kilpailijoiden, kuten Samsungin ja Applen, huippumallien tasolle. Lisäksi Duossa ei ole tukea 5g-verkoille.

Microsoft kuitenkin luottaa Surface Duon muuttavan tapaa, jolla luovat työntekijät ja muut ammattilaiset tekevät töitä liikkuessaan. Duon on tarkoitus tarjota sellainen useamman näytön käyttökokemus, joka on tähän asti ollut tuttu lähinnä pöytätietokoneista.