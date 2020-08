WSJ: TikTok keräsi luvatta käyttäjätietoja – rikkoi Googlen kieltoa

TikTok kiersi Googlen sääntöjä kerätäkseen käyttäjistä tietoja, The Wall Street Journal kirjoittaa.

Kiinalainen videosovellus TikTok kiersi Googlen Androidiin rakentaman suojauksen kerätäkseen ainutkertaisia tunnisteita miljoonista mobiililaitteista, The Wall Street Journal selvitti. Artikkeli on maksumuurin takana, mutta sitä lainaa muun muassa The Verge. Tietojen avulla käyttäjiä oli mahdollista tarkkailla, ilman että heillä oli mahdollisuutta kieltäytyä siitä.

WSJ:n mukaan käyttäjistä kerättiin niin sanottuja mac-osoitteita. Mac-osoite on käytännössä pysyvä numeroista ja kirjaimista koostuva litania, joka yksilöi tietyn nettiin liittyvän laitteen. Mac tulee sanoista media access control, ja näitä osoitteita käytetään tyypillisesti mainosten kohdentamiseen. Potentiaalisesti niiden avulla olisi voinut harjoittaa tunkeilevampaakin seurantaa, lehti pohtii.

Mac-osoitteita kerättiin väitetysti Googlen porsaanreiän avulla kaikkiaan 18 kuukauden ajan. Samaan saumaan iskivät myös sadat muut sovellukset. TikTok lopetti tämän seurannan viime vuoden marraskuussa. Tähän yhtiö vetoaa myös nyt korostaen, että seuranta on lopetettu. Yhtiö jätti selvittämättä, mihin tarkoitukseen mac-osoitteita ylipäätään kerättiin. Google tutkii asiaa.

Paljastuksen ajoitus on TikTokille hankala, sillä sitä epäillään jo valmiiksi Yhdysvalloissa erittäin turvattomaksi sovellukseksi. Päähuoli keskittyy käyttäjätietojen välittämiseen Kiinan hallitukselle, joskin TikTok on kiistänyt näin tapahtuvan. TikTokia uhkaa koko maan kattava toimintakielto syyskuussa.

Huolet nuorten keskuudessa erittäin suositusta TikTokista ovat lisääntyneet myös Euroopassa. Viimeksi tutkinnan sovelluksesta aloitti Ranskan tietosuojaviranomainen. Syytä tutkintaan ei ilmoitettu.