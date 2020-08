Pahamaineinen vakooja opastaa: Näin puhelin ei paljasta sijaintiasi

Yhdysvaltain pahamaineinen tiedusteluelin antaa ohjeita, joista voi olla hyötyä meille kaikille.

Yhdysvaltalainen tiedusteluelin National Security Agency (NSA) julkaisi ohjeet mobiilikäyttäjille oman sijaintinsa piilottamiseksi ulkopuolisilta. Asiasta kertoi Bleeping Computer.

Vaikka NSA:n toiminta ympäri maailmaa on ollut paikoin kyseenalaista, sen ohjeet Yhdysvaltain puolustusministeriön työntekijöille (pdf) ovat oivaa luettavaa kaikille, jotka haluavat pitää sijaintinsa omana tietonaan. IS Digitoday teki näihin ohjeisiin joitakin tarkennuksia.

Jos noudatat näitä ohjeita, varaudu siihen että useat tärkeät sijaintiin nojaavat sovellukset, kuten kartat, kuntomittarit tai sääennusteet, eivät välttämättä enää toimi.

Kytke sijaintipalvelut pois päältä joko laitteen tai Google-tilin asetuksia muokkaamalla. IPhonessa mene valikkopolkuun Asetukset > Tietosuoja > Sijaintipalvelut.

Kytke laitteen radiosignaalit pois päältä, kun niitä ei aktiivisesti käytetä. Eli sulje bluetooth ja wifi, ja käytä lentotilaa laitteen ollessa levossa.

Anna sovelluksille niin vähän lupia kuin mahdollista, ja varmista, että sovellukset eivät käytä tai jaa sijaintitietoa. Vältä sijaintiin liittyviä sovelluksia, jos mahdollista.

Estä mainontaluvat niin pitkälti kuin mahdollista, ja nollaa laitteen niin sanottu mainostunnus ainakin kerran viikossa. Mainostunnus on käyttäjäkohtainen satunnainen luku, jolla mainostaja voi tarkkailla käyttäjän toimintaa ja kohdentaa mainontaa. Androidissa voit nollata tunnuksen menemällä laitteen asetuksissa kohtaan Google > Mainokset > Nollaa mainostunnus. IPhonessa seuraa polkua Asetukset > Tietosuoja > Mainonta > Nollaa mainostunniste.

Kytke pois asetus puhelimen löytämiseksi varkauden tai sen katoamisen yhteydessä. Androidissa se on Löydä puhelimesi -verkkosivu ja iPhonessa Missä on -sovellus.

Minimoi verkkoselaimen käyttö laitteessa, ja älä salli selaimessa sijaintitietojen käyttöä.

Käytä vpn-palvelua sijaintisi hämärtämiseksi. Älä kuitenkaan lataa mitä tahansa vpn-ohjelmaa, koska moni sellainen voi ironisesti vaarantaa tietoturvasi.

Minimoi mahdollisuuksien mukaan sijaintitietoa sisältävän tiedon säilyttäminen verkkopalveluissa eli pilvessä.

NSA:lla on erilliset ohjeet agenteilleen, jotka ovat arkaluonteisissa tehtävissä. Jos sijainnin piilottaminen on tehtävän kannalta kriittistä, pitäisi kaikki langattomat laitteet jättää ennalta turvalliseksi määriteltyyn fyysiseen paikkaan. Vaikka laite olisi suljettu, sen mukana pitäminen voi silti vaarantaa sijainnin jos laitetta on päästy näpelöimään.

Tehtäviin liittyvissä kuljetuksissa pitäisi käyttää ajoneuvoja, joissa ei ole sisäänrakennettuja langattoman viestinnän tekniikoita. Vähintään ne pitäisi kytkeä pois päältä, jos vain mahdollista.

– Sijaintitieto voi olla äärimmäisen arvokasta ja sitä pitää suojella. Se voi paljastaa tietoja käyttäjien määrästä kohteessa, käyttäjien ja toimitusten liikkeistä, päivittäisistä rutiineista (käyttäjät ja organisaatiot) ja voi paljastaa muuten tuntemattomia kytköksiä käyttäjien ja kohteiden välillä, NSA huomauttaa.

