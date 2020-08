Samsung iski tiskiin syksyn uutuudet – kärjessä huippupuhelimet

Samsung on julkistanut joukon uusia tuotteita. Malliston uutena värinä on pronssi.

Samsung on julkistanut tukun uusia tuotteita. Pääosassa ovat uudet Galaxy Note 20 -puhelimet 5g-yhteyksillä ja Xbox -pelipalvelulla.

Samsung on julkistanut uusia Galaxy Note -puhelimia, älykelloja, tableteja sekä kuulokkeet. Lisäksi yhtiö paljasti hieman tietoja tulevasta Galaxy Z Fold2 -puhelimesta.

Samsung Galaxy Note -puhelimesta julkistettiin kaksi mallia, Note 20 sekä ominaisuuksiltaan, kooltaan ja hinnaltaan hieman muhkeampi Note 20 Ultra. Suomessa myyntiin tulevat mallit tukevat uusia 5g-verkkoja, joista puhelimien pelitoiminnot pyrkivätkin ottamaan hyödyn irti.

Ultra-mallissa on 6,9 tuuman WQHD-näyttö, kun taas perus-Note 20:ssa näyttö on 6,7 tuuman kokoinen FHD+.

Samsungin uutuuksilla on painoa noin parisataa grammaa.

Ultra-malli on myös ensimmäinen markkinoille tuleva puhelin, joka on päällystetty uudella ja valmistajan mukaan entistä kestävämmällä Gorilla Glass 7 -lasilla.

Aiemmista Note-puhelimista tuttu S-pen-ohjauskynä on jälleen mukana. Samsung kehuu, että se on saanut Ultra-mallissa kynän viiveen lyhennettyä Note 10 -puhelimen 42 millisekunnista 9 millisekuntiin. Note 20 -puhelimessa viive on eri näyttötekniikasta johtuen 42 millisekuntia.

Uudet puhelimet ovat oppineet muutaman uuden ohjauseleen, ja kynää puhelimen edessä heiluttelemalla voi esimerkiksi siirtyä edelliselle verkkosivulle tai ottaa kuvakaappauksen.

Samsungin mukaan puhelimien käsialantunnistusta on pyritty parantamaan, ja tekniikan on tarkoitus oppia ajan myötä tunnistamaan omistajansa käsiala entistä paremmin.

Uusia toimintoja on muun muassa uusi äänittävä muistiinpanotoiminto, jossa äänitys synkronoituu samaan aikaan käsin kirjoitettujen muistiinpanojen kanssa.

Muistiinpanoja, kuvia yms. sisältöä voi tallentaa Windows-mallisesti hakemistoihin, ja siirtää Samsung-tilin kautta muille laitteille.

Link-to-Windows -toiminnon avulla taas voi käyttää useita Android-sovelluksia pc-tietokoneen näytöllä. Ultra-puhelimen näytön voi myös siirtää muun muassa Miracast-tekniikkaa tukevien televisioiden ruudulle.

Ultra-puhelimen takana on 108 megapikselin laajakuvakamera, sekä 12 megapikselin tele- ja ultralaajakuvakamerat. Samsungin mukaan kameroiden avulla on toteutettu viisinkertainen optinen zoom. Perus-Note 20 -puhelimessa on sen sijaan niin sanottu hybridizoom, eli tarkemmin määrittelemätön yhdistelmä digitaalista ja optista zoomia. Note 20:n telekamerassa on 64 megapikseliä, kun taas muut ovat 12 megapikselin kameroita.

Ultra-mallin kuulokkeet eivät mahdu rungon sisään.

Molemmissa malleissa on 10 megapikselin etukamerat.

Videokuvaajan kannalta mielenkiintoisia ominaisuuksia ovat 8K-kuvaus sekä mahdollisuus käyttää esimerkiksi langattomia bluetooth-kuulokkeita ulkoisena mikrofonina.

5g-verkkojen merkitys korostuu varsinkin uudessa yhteistyössä Microsoftin kanssa, joka tuo Xboxin pelejä puhelimeen. Microsoft laajentaa Note 20 -puhelimien julkistuksen yhteydessä Xbox Game Pass -pelipalvelunsa ensimmäistä kertaa myös puhelimille. Pelejä voi ohjata puhelimen lisälaitteena myytävällä ohjaimella.

Ultra-puhelimen näytön virkistystaajuus on 120 Hz, mistä voi olla iloa erityisesti pelatessa. Samsungin mukaan virkistystaajuus kuitenkin mukautuu tilanteen mukaan, joten esimerkiksi nettisivuja lukiessa taajuus laskee automaattisesti.

Halvoiksi uusia Note 20 -puhelimia ei voi kutsua.

Kallein malli, 512 gigatavun muistilla varustettu Samsung Galaxy Note 20 Ultra, maksaa 1449 euroa. Laitetta on myynnissä vain rajoitettu määrä, ja jatkossa myynnissä on 256 gigatavun malli, joka maksaa 1349 euroa. Ultra-mallissa on myös muistikorttipaikka.

256 gigatavun muistilla varustetun perus-Note 20:n hinta taas on 1099 euroa.

Perus-Note 20 tulee myyntiin pronssin ja harmaan värisenä, Ultra-mallin värit taas ovat pronssi ja musta.

Jos et näe taulukkoa yllä, voit katsoa sen tästä linkistä.

5g myös tabletiin

Puhelimien lisäksi Samsung julkisti myös uudet Galaxy Tab S7 -mallit, joissa kaikissa on muistia 128 gigatavua. Kalleimmassa 1249 euron hintaisessa Tab S7+ -mallissa on myös 5g-yhteydet.

Tab S7:n perusmallissa on 11 tuuman näyttö, kun taas plus-mallin koko on 12,4 tuumaa.

Galaxy Watch3 -älykelloa on edelliseen versioon verrattuna kavennettu ja kevennetty. Näyttö on kuitenkin aiempia malleja suurempi, ja näyttää nyt myös esim. päivityksiin liitetyt kuvat. Muiden terveystoimintojen lisäksi puhelimesta löytyy kaatumisen tunnistin, jonka voi asettaa lähettämään hälytysviestin läheisille.

Samsung Galaxy Watch 3 -kelloa saa 45 ja 41 mm halkaisijalla. Kellotaulua ympäröivä pyörivä säätökehä on aiempaa kapeampi, ja näyttö suurempi.

AKG:n kanssa kehitetyissä Galaxy Buds Live -kuulokkeissa on vastamelutoiminto. Kuulokkeiden muotoilu on litteähkö, ne eivät juuri törrötä korvista, mutta niitä ei myöskään tungeta korvakäytäviin.

Tänään julkistetut laitteet tulevat kauppoihin 21. elokuuta.

... Ja sitten vielä yksi juttu

Samsung on paljastanut julkistuksen yhteydessä myös lisätietoja tulevasta taittuvasta Galaxy Z Fold2 -mallista, joka on siis seuraaja viime vuonna julkistetulle ensimmäiselle versiolle. Galaxy Z Fold2:ssa on kaksi Infinity-O-näyttöä, joissa on hyvin kapeat reunat. Kansinäytön koko on 6,2 tuumaa ja päänäytön koko 7,6 tuumaa.

Julkaisuajankohta ja hintatiedot paljastetaan Samsungin mukaan myöhemmin. Älypuhelimista ennenkin tietoja vuotanut Evan Blass on tosin julkaissut jo tästäkin mallista kuvan Twitterissä.