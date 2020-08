Google Mapsissa piilee erikoinen apukeino – yhdistää kartat ja musiikin

Google Mapsin mobiilisovelluksessa on mahdollista soittaa vaikkapa Spotify-musiikkia.

Googlen Maps-sovelluksessa on verrattain hyvin piilotettu toiminto, joka auttaa vähentämään sählinkiä eri sovellusten kanssa kun on aika navigoida jonnekin. Asiasta kertoo Google tukiartikkelissaan.

Avaa Maps, ja paina oikean yläkulman profiilikuvaasi. Valitse Androidissa Asetukset > Navigointiasetukset > Näytä median toiston ohjaimet. Asetuspolku on muuten sama sekä Androidissa että iOS:ssä, mutta IOS:ssä viimeinen valinta on nimeltään Musiikin toiston ohjaimet.

Valittavissa olevat musiikkisoittimet riippuvat siitä, mitä puhelimeen on asennettu.

Nyt Maps etsii puhelimesi musiikkisovellukset, kuten Spotifyn, Apple Musicin tai Google Play Musicin, ja antaa sitten valita halutun sovelluksen Mapsiin liitettäväksi. Näpäytä OK Mapsin ilmoitukseen mediasovelluksen liittämisestä. Sen jälkeen musiikkisovellus pyytää sinulta lupaa tiettyjen tietojen luovuttamiseen Googlelle. Jos tämä on sinulle ok, paina alhaalta Hyväksy.

Lopuksi varmista, että se aiemmin mainittu Näytä median toiston ohjaimet -liukukytkin on päällä Mapsissa.

Kun nyt valitset reitin ja käynnistät Mapsin navigaation, huomaat karttaruudulla liitetyn musiikkisovelluksen symbolin. Näpäytä sitä, niin pääset käynnistämään musiikin toiston. Voit myös ensin selata soittolistoja ja valita mieleisesi poistumatta Mapsista.

Kun soitin on yhdistetty Mapsiin, voi siinä laittaa musiikin soimaan ja selata soittolistoja.

Älä tee näitä valintoja, kun jo ajat autoa tai vain kävelet. Lähde liikkeelle vasta, kun musiikki on jo soimassa. Jos olet autossa, suosittelemme musiikin kuuntelua autoradion kautta bluetooth-yhteydellä, jotta ympäristön huomiointi ei heikentyisi kuulokkeita käyttämällä.