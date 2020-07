Apple vahvisti: Uusia iPhone-puhelimia joutuu odottamaan tavallista kauemmin

Seuraavat iPhone-mallit saapuvat kauppoihin tavallista myöhempään.

Jos odotat jo tulevaa iPhone 12 -mallia, joudut odottamaan vielä pidempään. Applen mukaan uudet puhelinmallit saadaan kauppoihin tavanomaista myöhempään, kertoo muun muassa Pocket Lint -verkkolehti.

– Viime vuonna aloimme myydä uusia iPhone-puhelimia syyskuussa. Tänä vuonna odotamme tuotteiden olevan saatavilla muutama viikko myöhemmin, kertoi yhtiön talousjohtaja Luca Maestri yhtiön osavuosikatsauksen jälkeen.

Maestri ei kuitenkaan kertonut, miksi uusien iPhone-mallien tuotanto on useita viikkoja myöhässä.

Ilmeisesti syynä on koronapandemia, joka on lykännyt muun muassa useiden komponenttivalmistajien aikatauluja. Myöhästymisestä on huhuttu jo pitkään.

Apple mahdollisesti kuitenkin julkistaa uudet puhelinmallinsa, eli todennäköisesti ainakin iPhone 12 -puhelimen, syyskuun lopussa erillisessä tilaisuudessa.