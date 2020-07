Samsung pakkasi viimeisimmät villitykset yhteen – 5G ja taittuva näyttö samassa puhelimessa

Samsung julkisti 5g-yhteydellä parannellun version helmikuussa esitellystä Samsung Galaxy Z Flip -mallista.

Samsung tuo elokuussa markkinoille uuden 5g-version Galaxy Z Flip -puhelimestaan. Helmikuussa julkistetun Flip-mallin erikoisuuksia on pitkittäin taittuva 6,7 tuuman näyttö, ja uutuudessa on lisäksi 5g-yhteydet ja uudempi prosessori. Samalla hinta on nostettu 1550 eurosta 1649 euroon.

Muita uudistuksia uudessa mallissa ei helmikuuhun verrattuna olekaan. Näytön kuvasuhde on 21,9:9 ja resoluutio on 2636x1080. Työmuistia on 8 gigatavua ja tallennustilaa 256 gigatavua. Takakameroita on kaksi, kummatkin 12 megapikseliä. Mukana on myös näyttöön lyöty 10 megapikselin selfie-kamera ja erillinen pikkunäyttö ilmoituksille.

Puhelimessa on myös pikaladattava 3300 mAh -kaksoisakku. Latausta ja kuulokkeita varten puhelimessa on lisäksi usb-c -liitäntä.