2500 peliä katosi Applen kaupasta Kiinassa – joukossa Supercellin hitti

Applen App Storen siivoaminen Kiinassa herättää kysymyksiä.

Yhdysvaltalaisen teknologiayhtiö Applen sovelluskaupasta App Storesta poistettiin Kiinassa lukuisia pelejä heinäkuun ensimmäisellä viikolla. SensorTower-yhtiön mukaan kaupasta sai lähteä 2500 peliä, mikä oli neljä kertaa enemmän kuin kesäkuussa vastaavaan aikaan.

SensorTower ei tiedä syitä yksittäisten pelien poistolle, mutta yhtiö viittaa Kiinan määräyksiin joiden mukaan pelien on saatava hallitukselta lisenssi ennen julkaisua. Lisenssin on tarkoitus varmistaa, että peli noudattaa maan ankaria sääntöjä sisällön suhteen.

Tästä huolimatta App Storessa on tähän asti ollut useita pelejä ilman tätä lisenssiä. SensorTowerin mukaan Apple alkaa nyt noudattaa vaatimusta ja on antanut kehittäjille aikaa heinäkuun loppuun esittää vaadittu lisenssi. Sen jälkeen maksulliset ja sovelluksen sisäisiä ostoksia sisältävät pelit poistetaan Kiinan App Storesta, jos peleillä ei ole lisenssiä.

Kaupasta poistettiin heinäkuun ensimmäisellä viikolla esimerkiksi Contract Killer Zombies 2, Zyngan Solitaire, ASMR Slicing ja Nonstop Chuck Norris. Kaikki 2500 peliä olivat elinkaarensa aikana tuottaneet yhteensä 30,5 miljoonaa euroa Kiinassa. Niitä oli ladattu yli 133 miljoonaa kertaa.

Myöhemmin heinäkuussa kaupasta poistettiin myös yksi suomalainen nimike, nimittäin nykyään kiinalaisen Tencentin omistuksessa olevan Supercellin Hay Day -maanviljelyspeli.

Epäselvää on, miksi Apple sulki porsaanreiän vasta nyt tai miten sen on onnistunut antaa sen olla olemassa näin kauan. Android-sovelluksia tarjoavien kauppojen on pitkään pitänyt vaatia sama lisenssi kehittäjiltä.

Lisäksi SensorTower ei selvitä, miksi pelejä olisi poistettu roppakaupalla jo nyt, jos kerran takaraja on vasta heinäkuun lopussa. Tosin uutistoimisto Reutersin mukaan takaraja oli kesäkuun lopussa toisin kuin SensorTower sanoo.

Jää myös nähtäväksi, miten pian poistetut pelit pystyvät palaamaan kauppaan.

Helmikuussa Applen kaupasta poistettiin Kiinassa pandemiapeli Plague Inc, koska sen katsottiin käsittävän laitonta sisältöä.

Reutersin mukaan pelillä ei ollut tarvittavaa lisenssiä ja sellaisen saaminen on analyytikkojen mukaan epätodennäköistä.