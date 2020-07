TikTok poisti 29 000 videota Euroopassa – kaikissa yhteinen aihe

Kiistanalainen videosovellus ei näytä pitävän väärän koronatiedon levittämistä isona ongelmana palvelussaan. Asiasta kertoo BBC.

Kiinalainen ja nuorten suosima lyhytvideosovellus TikTok sanoo poistaneensa pelkästään Euroopassa 29 000 korona-aiheista videota tämän vuoden alusta lukien. Nämä TikTokin sääntöjä rikkoneet videot käsittivät 3000 videota, joissa palvelun mukaan jaettiin väärää lääketieteellistä tietoa, BBC raportoi.

TikTok pitää numeroita alhaisina ja sanoo sääntöjen vastaisten koronavideoiden määrän pudonneen joka kuukausi maaliskuun huipun jälkeen. TikTok sanoo lisänneensä koronavirukseen liittyvän tietobannerin Euroopassa 7 miljoonaan videoon, joissa on Covid-19:ään liittyviä sanoja, hashtageja tai musiikkia. Toisaalta TikTok sanoo, että sen on vaikea arvioida tarkalleen, kuinka moni tämän vuoden videoista sisälsi väärää tietoa koronasta.

BBC:n mukaan koronaan liittyvät tai muut salaliittoteoriat kukoistavat kaikesta huolimatta TikTokissa. Yksi esimerkki näistä on väite, jonka mukaan koronavirus on kytköksissä 5g-teknologiaan. Tämä täysin perätön väite on levinnyt muuallakin sosiaalisessa mediassa ja sen varjolla on poltettu lukuisia matkapuhelinten tukiasemia eri maissa.

Palvelu on joutunut toistuvasti arvostelun kohteeksi myös tietoturvastaan tai tietosuojastaan. Äskettäin sovellus selitti, miksi se halusi kärkkäästi tutkia käyttäjien leikepöytää iPhoneissa.

Yhdysvallat puolestaan pelkää TikTokin vakoilevan käyttäjätietoja Kiinan hallitukselle ja harkitsee sovelluksen kieltämistä kokonaan. TikTok on kiistänyt syytökset.

TikTok julkaisi äskettäin läpinäkyvyysraporttinsa. Sen mukaan viime vuoden heinä–joulukuussa palvelusta poistettiin kaikkiaan yli 49 miljoonaa videota. Se edusti alle yhtä prosenttia kaikista luoduista videoista.

TikTokin mukaan sen järjestelmät poistivat 98,2 prosenttia näistä videoista ennen kuin käyttäjät ilmoittivat niistä. 89,4 prosenttia videoista poistettiin ennen kuin niitä katsottiin yhtäkään kertaa. Noin neljännes poistetuista videoista sisälsi alastomuutta tai seksuaalista toimintaa.

TikTok erittelee raportissaan myös viranomaisilta saamiaan tietopyyntöjä. Suomessa TikTok sai viime vuoden jälkipuoliskolla kaksi hätäpyyntöä käyttäjätiedoista ja TikTok suostui näihin molempiin. Palvelun mukaan se voi luovuttaa käyttäjätietoja kiireellisesti ilman oikeudellista prosessia, jos sen avulla uskotaan voitavan estää välitön kuoleman tai vakavan loukkaantumisen vaara.