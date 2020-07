Lidlin uusi etuohjelma herättää epäilyjä – ”Panee tietosuojaihmisten kellot soimaan”

Noudattaako Lidl Plus -sovellus Euroopan unionin määräyksiä?

Saksalaisen Lidl-kauppaketjun etusovellus Lidl Plus on herättänyt huolta joidenkin asiakkaiden keskuudessa. Sen on jopa epäilty rikkovan Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta gdpr:ää, joka säätää laajasti henkilötietojen käsittelystä. Asiaa on puitu suomalaisessa Reddit-keskustelussa.

Lidlin mukaan sovellus on ehdottomasti gpdr:n mukainen, ja asia on varmistettu Saksan pääkonttorissa yhdessä viranomaisten kanssa. Yhtiö ilmoittaa käyttäjälle jo Apple Storessa ja Google Playssa, että sovellukseen rekisteröityminen vaatii suostumuksen analyyttiseen seurantaan.

– Lidl Plus -etuohjelman räätälöityjen toimintojen käyttäminen edellyttää analytiikkatietojen jakamista. Asiakkaan tulee antaa suostumus analytiikkatietojen jakamiseen räätälöityjen toimintojen käyttämiseksi. Mikäli asiakas ei anna suostumusta analytiikkatietojen jakamiseen, hän voi käyttää Lidl Plus -sovellusta ilman Lidl-tiliä. Tällä tavoin asiakas voi hyödyntää Lidl Plus -etuohjelman perustoimintoja, Lidlin viestintäasiantuntija Sanna Mämmi kertoo.

Lidl Plus -sovellus päästää käyttämään esimerkiksi etukuponkeja, kun tietojensa käsittelyyn antaa suostumuksen.

Etuohjelman tietosuoja on huolestuttanut aikaisemminkin. Kesäkuussa ohjelman rantauduttua Suomeen Lidl vakuutti, että asiakkailta kerätyt henkilötiedot käsitellään tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, ja tietoja terveydestä tai uskonnollisesta vakaumuksesta ei kerätä.

Lidl sanoo, ettei se luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille yrityksille suoramarkkinointiin.

Pakotetut sopimukset ongelmallisia

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio ei ota kantaa suoraan Lidlin tapaukseen, mutta pitää niin sanotun pakotetun suostumuksen tilanteita ongelmallisina gdpr:n kannalta.

– Se tietysti panee ainakin tietosuojaihmisten kellot vakavasti soimaan, Aarnio toteaa.

– En kuitenkaan sano tässä yhteydessä asiaa tutkimatta, että "ei koskaan" tai "aina". Jokainen tekee omaa asiaansa, kunnes sitten päätetään se yhteinen eurooppalainen linja.

Oleellista Aarnion mukaan on, esitetäänkö pyydetty suostumus sopimusehtona. Valtuutetun mukaan niin ei voi tehdä, koska suostumuksen pitäisi olla selvästi muusta sopimuksesta erillinen asia, johon kuluttaja sitoutuu.

Lidlin mukaan tätä ongelmaa ei heidän tapauksessaan ole.

– Meillä on käytössä erillinen suostumusmekanismi (suostumuspyyntö), joka on selkeästi erillään osallistumisehdoistamme. Vahvistamme, että se täyttää kaikki lakisääteiset vaatimukset, joiden avulla voimme kerätä asianmukaiset suostumukset sovelluksen käyttäjiltä, Mämmi toteaa.

Aarnio painottaa myös suostumuksen peruuttamisen seurauksia.

– Pääsääntö on, että se ei saisi heikentää kuluttajan asemaa.

Lidlin näkemys on, että suostumuksen perumisesta ei rangaista.

– Emme käytä niin sanottua evästemuuria (cookie wall). Suostumuksen peruuttaminen tai jättämättä antaminen ei johda palvelujen pidättämiseen. Siksi käyttäjä voi silti nauttia sovelluksen perussisällöstä. Sovelluksen täysi versio on kuitenkin varattu käyttäjälle, joka antaa suostumuksensa seurantaan, koska vain tällä tavalla voimme tarjota räätälöityjä ominaisuuksia, Sanna Mämmi sanoo.