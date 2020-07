Tekstiviestien emojeista voi tulla yllättävän suuri lasku – puhelinliittymä kannattaa tarkistaa

Helsinkiläinen yrittäjä kertoi puhelinlaskunsa viisinkertaistuneen emojien takia. Operaattorien mukaan tapaus on mahdollinen, mutta erittäin harvinainen.

Emojien käyttö tekstiviesteissä saattaa nostaa puhelinlaskua – mutta paljon riippuu puhelinliittymän ehdoista.

Helsinkiläinen yrittäjä kertoi Ilta-Sanomille saaneensa toukokuussa viisi kertaa tavallista suuremman puhelinlaskun.

– Työni takia joudun laittamaan asiakkailleni tekstiviestejä, muun muassa toimintaohjeita koronan takia. Yrityspakettiini kuului 1000 viestiä, mutta toukokuussa viestejä oli 2861 kappaletta. Selvitellessäni laskua selvisi, että emojit saattavat olla jopa monen tekstiviestin mittaisia, yrittäjä kertoo.

Operaattorien mukaan asiassa voi teknisesti olla perää, mutta syy saattaa riippua puhelimen ja liittymän tyypistä sekä viestin vastaanottajan sijainnista.

– Emojin liittäminen viestiin itse asiassa muuttaa viestin muodon toisenlaiseksi, eikä tavallinen 160 merkin kokorajoitus enää päde, kertoo liiketoimintajohtaja Jan Virkki Elisasta.

Emojien välittämisessä viestissä käytetään itse asiassa niin sanottua UCS2-koodimerkistöä, jolloin itse viestille jää tilaa noin 70 merkin verran. Jokainen emoji taas käyttää viestistä kahden merkin tilan.

– On mahdollista, että tällöin voi mennä kahden viestin veloitus käyttäjän yhdeksi luulemasta viestistä, Virkki kertoo.

Joissakin puhelinmalleissa tai -liittymissä emojit saattavat muuttaa viestin multimediaviesteiksi, jotka on hinnoiteltu erikseen.

Lisähintaa viestille voi tulla myös, jos viestin vastaanottaja on ulkomailla.

Valituksia emojien kasvattamista puhelinlaskuista on kuitenkin tullut erittäin harvoin. Syynä on se, että suurimmassa osassa nykyisistä liittymistä teksti- ja multimediaviesteistä ei enää laskuteta kappalemäärien perusteella.

– Meidän ylivoimaisesti suosituimmat liittymämme sisältävät rajattomasti tekstiviestejä. Myöskään teksti- ja multimediaviestejä ei enää erotella, eli mms-viestien lähettäminen ei näissä liittymissä kasvata laskua, kertoo Timo Saxén Telian viestinnästä.

– Yleisesti kuluttajaliittymät on nykyään leivottu enemmän datakäytön ympärille.

Myös Telialta löytyy kuitenkin vielä Rajaton Lite -liittymä, jossa viestit ja puhelut on hinnoiteltu määrien mukaan. Kappalehinnoittelua käytetään myös eräissä Elisan ja DNA:n liittymissä, joita markkinoidaan lähinnä ensiliittyminä koululaisille. On myös mahdollista, että joillakin kuluttajilla on vielä käytössään vanhoja liittymiä, joihin uusien pakettien ehdot ja hinnoittelu eivät päde. Saxénin mukaan ainakin Telialla asiakkaita on pyritty tuuppaamaan uusiin liittymätyyppeihin.

Myös yritysliittymissä voi olla valtavirrasta poikkeavia ehtoja.

– Yritysliittymiä on saatettu räätälöidä asiakkaan toiveen mukaan, esimerkiksi estämällä roaming eli käyttö ulkomailla, Saxén kertoo.

On siis mahdollista, että joissakin yritysliittymissä tekstiviesteistä vielä laskutetaan lähetysmäärien perusteella.