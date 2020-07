Jättivalmistajan Suomessakin myymän laitteen kuvake on kuin natsisymboli

SS-logoa kantoivat myös rintamasotilaat. Kuvassa suomalaisen SS-pataljoonan päällikkö, saksalainen everstiluutnantti Hans Collani kesäkuun alussa 1943 Hangossa. Nyt kaksoissalama on tehnyt paluun kiinalaispuhelimessa.

Xiaomin puhelimen pikalatausta kuvaava kaksoissalama on kuin natsi-Saksan SS-joukkojen tunnus.

Kiinalainen Xiaomi on maailman suurimpiin kuuluvia puhelinvalmistajia. Yhtiö julkaisi juuri uuden huippupuhelimen, Mi 10 5G:n, jota yhtiö myy Suomessakin.

Mi 10 5G on ominaisuuksiltaan lähellä älypuhelimien terävintä kärkeä, joten se on varustettu myös nykyään nopeasti yleistyvällä pikalatauksella.

Kun puhelimeen syötetään sähköä Xiaomin omalla 30 watin laturilla, teholataus merkitään puhelimen oikeassa yläkulmassa kaksoissalamasymbolilla. Tavallista laturia käytettäessä salamoita on vain yksi.

Kaksoissalama on etenkin Euroopassa erittäin ongelmallinen käsite, koska S-riimuista muodostettu kaksoissalama oli natsi-Saksan kansallissosialistisen puolueen SS-joukkojen tunnus.

Kun Xiaomin uutuuspuhelin on kiinni valmistajan omassa pikalaturissa, ruudulla näytetään kaksoissalama.

Adolf Hitlerin henkivartiokaartiksi alun perin perustettu SS (Schutzstaffel, suojajoukot) kasvoi laajaksi organisaatioksi, johon kuuluivat muun muassa salainen poliisi (Gestapo), turvallisuuspalvelu (SD, Sicherheitsdienst), keskitysleirien vartiojoukot (Totenkopfverbände), juutalaisten murhaamisen miehitetyillä Itä-Euroopan alueilla toteuttaneet joukko-osastot (Einsatzgruppen) sekä mnaaavoimien rinnalla taistellut asevoimien neljäs aselaji (Waffen-SS).

Nürnbergin oikeudenkäynnissä SS julistettiin rikollisjärjestöksi. SS-riimujen muodostama kaksoissalama kuuluu Saksassa kiellettyihin natsisymboleihin, ja sen käyttö on kriminalisoitu muualla kuin opetus- ja taidekäytössä.

IS Digitoday pyysi logovalinnasta kommentin Xiaomilta. Valmistajan mukaan kuvakevalinta on poikinut reaktioita käyttäjiltä.

– Tietoomme on tullut, että tietyissä malleissamme näkyvä pikalatauskuvake on saattanut loukata jotakin käyttäjiä. Tämä on ollut tahatonta. Symboli vaihdetaan toiseen laitteissamme meneillään olevassa MIUI 12 [Xiaomin oma käyttöliittymä] -päivityksessä. Pahoittelemme tämän aiheuttamaa harmia, ja kiitämme palautteesta, nimettömäksi jäänyt Xiaomin edustaja kommentoi sähköpostitse.

Puhelimen testi julkaistaan lähipäivinä IS Digitodayssa.