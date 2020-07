Hollantilaisella Bas van Abelilla on erikoinen ongelma – hän tekee puhelimia, joita pitäisi myydä mahdollisimman vähän

Bas van Abel on yksi vuonna 2013 aloittaneen Fairphonen perustajista. Alun perin Fairphone oli kansanliike.

Pitkäikäisiä ja eettisiä puhelimia valmistava Fairphone taistelee kännykkäbisneksen logiikkaa vastaan.

Hollantilainen Bas van Abel on erikoisen ongelman edessä. Hän on perustanut yrityksen, jonka tarkoituksena on valmistaa puhelimia ja myydä niitä mahdollisimman vähän. Tai ei mahdollisimman vähän, mutta juuri ihmisten tarpeiden mukaisesti – ei yhtään sen enempää.

Tuo yritys on älypuhelinvalmistaja Fairphone, joka sai alkunsa vuonna 2013.

Alun perin Fairphone ei ollut laitevalmistaja vaan kampanja, jolla tehtiin näkyväksi älypuhelinteollisuuden ongelmat: Laitteiden heikko kierrätettävyys, niiden tiuha vaihtaminen sekä komponenttien hankintaketjut, joihin kuuluu muun muassa konfliktialueilla ja lapsityövoimalla tuotettuja materiaaleja.

Näin syntyi nyt kolmannessa versiossaan oleva Fairphone eli reilupuhelin.

Fairphone 3 kuuluu varustelultaan Android-puhelimien keskisarjaan.

450 euroa maksava Fairphone 3 on varustukseltaan keskiluokan puhelin. Siinä on 6,3 tuuman näyttö, Sonyn 12 megapikselin kamera, 4 gigatavun työmuisti ja 64 gigan massamuisti sekä 3000 milliampeerin akku. Suoritin on keskisarjassa usein nähty Snapdragon 632.

– Puhelin on suunniteltu siten, että se sopii 95 prosentille ihmisistä. Se on tehty keskisarjaan ja siinä on hyvä kamera. Laite ei ole tajunnanräjäyttävä, mutta hyvin suunniteltu, van Abel kuvailee.

Kuluttajalle Fairphone tarjoaa van Abelin mukaan selvää hyötyä. Jos asiakas ostaa uuden puhelimen 2 vuoden sijaan 4 tai 5 vuoden päästä, säästö on merkittävä. Sitä tulee kuluttajan kukkaron lisäksi myös luonnolle, sillä suurin osa älypuhelimen aiheuttamista päästöistä syntyy valmistusvaiheessa.

Van Abel kritisoi nykyistä, puhelimen ohuutta palvovaa trendiä. Tämä johtaa siihen, että puhelimen osat liimataan laitteeseen, ja niiden vaihtamisesta tulee käytännössä mahdotonta. Esimerkiksi Afrikassa puhelimet päätyvät usein kaatopaikalle.

Muutoksen aikaansaaminen on vaikeaa, sillä siinä taistellaan alan kasvuodotuksia ja kasvuun perustuvia bisnesmalleja vastaan.

– Ongelma on siinä, että ihmisille tuputetaan uutta puhelinta, jota he eivät vielä tarvitse.

Tuotantoketjujen seuraaminen ei tarkoita niiden viemistä ”turvallisiin” maihin. Van Abel sanoo puhelimen raaka-aineita louhivien kaivostyöläisten olojen parantamisen Afrikassa olevan mielekkäämpi vaihtoehto kuin esimerkiksi koboltin, kullan, volframin tai tinan ostaminen muualta.

Bas van Abel siirtyi syrjään Fairphonen toimitusjohtajan paikalta vuonna 2018.

– 50 prosenttia puhelimen moduulien muovista on kierrätettyä. Lisäksi meillä on muita reiluja materiaaleja käyttämiimme toimitusketjuihin kuuluvista kaivoksista, ja niiden osuus on noin 45 prosenttia, van Abel sanoo.

– Ratkaisemme mieluummin ongelmia kuin välttelemme niitä, perustaja muotoilee.

Van Abel myöntää, että kaikkien osien taustasta on käytännössä mahdotonta olla perillä. Ongelmallisimpien osien ja raaka-aineiden suhteen yhtiö on silti hyvin kartalla.

Fairphone-laitteiden julkaisutahti on ollut hitaampaa kuin älypuhelinteollisuudelle tyypillinen vuoden sykli. Tämä tuottaa jonkin verran ongelmia, sillä lupaus tukea puhelinta ostohetkestä 5 vuotta on välillä vaikeaa. Osien saatavuus usean vuoden ajan aiheuttaa vaivaa. Fairphonen ajatus perustuu helppoon korjattavuuteen ja osien helppoon vaihdettavuuteen, joten esimerkiksi näyttöjä ja akkuja pitää pystyä tarjoamaan asiakkaille vuosienkin kuluttua.

– Yhdessä puhelimessa on yli 1200 osaa. Alihankintaketjut voivat olla hyvin monimutkaisia ja muuttuvat koko ajan. Alihankkijoita voi mennä konkurssiin, jolloin joudumme hankkimaan osat muualta, van Abel kertoo.

Kun jonkun tietyn tärkeän komponentin valmistaminen lopetetaan, asiakkaalle annetaan yleensä viimeinen ostomahdollisuus, ”last time buy”. Tällöin tulisi tietää, paljonko osia vielä tarvitaan ennen seuraavaan malliin siirtymistä.

Van Abel lupaa Fairphonen toimittavan laitteeseen niin käyttöjärjestelmä- kuin tietoturvapäivitykset ajallaan.

Puhelimen mukana ei tule laturia eikä kuulokkeita, eikä ole koskaan tullutkaan. Tarkoitus on, että ihmiset käyttäisivät vanhojaan.

– Ihmisille toimitetaan valtavat määrät latureita, joita ei koskaan käytetä.

Applen odotetaan jättävän laturin ja kuulokkeet pois tulevasta iPhone 12:sta. Van Abel pitää tätä tervetulleena kehityksenä, mutta ei lähde arvailemaan Applen mahdollisia motiiveja.

– Toki haluaisin nähdä tästä muodostuvan trendin. Applen mukaantulo voi auttaa siinä.

Puhelin on koottu helposti toisistaan irtoavista moduuleista, mikä tekee osien vaihtamisesta helppoa.

Yhtenä tärkeimmistä saavutuksistaan van Abel pitää ympäristö- ja työolo-ongelmien nostamista pöydälle.

– Kun aloitimme, eettisyys ei ollut puheenaihe. Olimme ensimmäisiä, jotka puhuivat näistä asioista. Puhelinvalmistus on kuitenkin ongelmallista siinä missä vaatteiden valmistuskin.

Fairphone on noussut 7 vuoden ja 250 000 puhelimen jälkeen kannattavaksi. Van Abelin mukaan seuraavaksi halutaan kasvua. Puhelinmerkkiä ei tunneta vielä kovin hyvin, vaikka Saksassa, Ranskassa ja Itävallassa kysyntää on mukavasti.

– Olemme pisteessä, jossa voimme tehdä rahaa. Se vei aikansa. Nyt tarvitsemme suurempaa volyymia.

– Tiedostamme toki bisnesmallin hankaluuden. Haluamme kyllä myydä puhelimia, tosin harvemmin kuin kerran vuodessa tai kahdessa asiakasta kohti.

Seuraavaksi vaaditaan brändityötä. Tämän vuoksi van Abel sanoo siirtyneensä syrjään toimitusjohtajan paikalta vuonna 2018. Nykyisellä toimitusjohtajalla Eva Gouwensilla on nimenomaan kokemusta brändinrakentamisesta.

Van Abel näkee tulevaisuudessa uudenlaisia bisnesmalleja. Yksi sellainen voisi olla autoleasingia vastaava ”puhelin palveluna” -tyyppinen ratkaisu, jossa tehdään laitteen huollon ja tuen sisältävä käyttösopimus.

Van Abel muistuttaa, että eettisempien puhelimien tarjoaminen tai edes se, että ihmiset ostavat niitä, ei riitä ratkaisemaan ongelmia.

– Jos teet kestävän puhelimen, asiakkaiden on myös haluttava käyttää sitä pidempään. Heidän tapansa ajatella on siis muututtava.