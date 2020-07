Hurjia lukuja – näin yksi valmistaja dominoi Suomen puhelinmyyntiä

Toukokuussa julkaistu Samsung Galaxy A41 on noussut listoille, muttei uhkaa myyntilistoja hallitsevan ja satasen halvemman A20:n asemaa.

Samsungin hallussaan pitämät listasijoitukset Suomen puhelinkaupassa ovat todella vahvoja.

Suomen suuret puhelinmyyjät ovat julkistaneet kesäkuun myydyimpien puhelimien listansa. Telian, DNA:n ja Elisan mukaan kännyköiden kysyntä oli viime kuussa erityisen vahvaa. Telian mukaan myynnissä on nyt palattu koronan aiheuttaman notkahduksen jälkeiselle normaalille tasolle. DNA:n mukaan myös myymäläasiakkaiden määrä on palannut normaalitasolle.

Kuten IS Digitoday aiemmin kertoi, toukokuun myyntisesonki jäi pitkälti toteutumatta, kun puhelimia ei ostettu valmistujaislahjoiksi valmistujaisten siirryttyä.

Kesällä myytiin erityisesti tarjouspuhelimia.

Sekä Gigantti että Veikon Kone kertoivat iPhone 11:n tehneen tiukan myyntirypistyksen alkukesästä. Myös vajaan 120 euron hintainen Huawei P Smart on kestosuosikki.

Suomen kiistaton puhelinmyynnin kuningas on kuitenkin Samsung. Myyntitietoja julkaisee Suomessa 5 kauppaketjua. Listoja on yhteensä 8, sillä moni myyjä erottelee henkilö- ja yritysasiakkaiden ostamat laitteet. Näillä 8 listalla Samsungilla on yhteensä 6 ykköspaikkaa.

Listojen yhteensä 80 listasijoituksesta Samsungilla on hallussaan melkein puolet eli 39. Toiseksi suosituimmalla valmistajalla eli Applella on sijoituksia 22.

Huaweilla on 8 sijoitusta ja sen Honor-tytärbrändillä 3. Huomionarvoista on, että kaikki nämä puhelimet ovat vanhempia malleja, jotka perustuvat vielä Googlen palveluihin. Kiinalaisvalmistaja ei ole onnistunut saamaan vielä yhtään ainoastaan omalla AppGallery-sovelluskaupallaan varustettua puhelinta top-listoille.

Muut valmistajat, eli Motorola, HMD Globalin Nokia ja OnePlus saavat listoilla vain pari sijoitusta kukin.

Listalla perinteisesti menestyvien valmistajien lisäksi Elisan henkilöasiakkaiden liiketoimintajohtaja Ville Valkama sanoo tiedotteessa Motorolan, Xiaomin ja Sonyn osoittavan kasvun merkkejä.

Samsungin vahvan aseman takana on kaksi syytä. Ensimmäinen on Suomessa suositun Nokian romahtaminen ja katoaminen markkinoilta Windows-puhelimien epäonnistuttua. Suurimmat voittajat markkinatyhjiötilanteessa olivat Samsung ja Huawei. Huawei puolestaan menetti markkinaosuuksiaan jouduttuaan Yhdysvaltain pakotteiden kohteeksi, mikä vahvisti Samsungin asemia entisestään.