Suomalaiset innostuivat puhelimella maksamisesta – yhdellä sovelluksella siirretty yli 500 miljoonaa tänä vuonna

Tanskalainen MobilePay on kasvattanut suosiotaan Suomessa nopeasti.

MobilePay odottaa rikkovansa miljardin euron rajapyykin tänä vuonna.

Koronakevät on vauhdittanut mobiilimaksamista Suomessa, sanoo MobilePay Finland tiedotteessaan. Yhtiön MobilePay-sovelluksella on tänä vuonna tehty maksuja yli 500 miljoonalla eurolla, ja koko vuoden tavoite yhdestä miljardista eurosta on menossa rikki. Koko viime vuoden aikana sovelluksella tehtiin maksuja 620 miljoonalla eurolla.

– Uskon, että maksutavan helppous ja hygieenisyys on korostunut etenkin tänä keväänä, arvioi MobilePay Finlandin vt. toimitusjohtaja Noona Puusniekka tiedotteessa.

Alkujaan Danske Bankin kehittämällä sovelluksella on rekisteröityneitä käyttäjiä Suomessa noin 1,4 miljoonaa ja uusia tulee keskimäärin 1300 päivässä.

Suurin käytön kasvu on tapahtunut verkkomaksamisessa ja kauppojen kassoilla. Vielä selvemmin on kasvanut MobilePaylla maksettujen ostosten koko. Euromääräisesti kasvu oli toukokuussa 97 prosenttia alkuvuoteen verrattuna.

Yli puoli miljoonaa suomalaista on maksanut ostoksensa MobilePaylla verkkokaupoissa tai sovelluksissa tämän vuoden puolella.

MobilePay saattaa kuitenkin olla saamassa kovan kilpailijan. Markkinoilla jo olevien toimijoiden, kuten Siirron, Google Payn ja Apple Payn, lisäksi rahansiirtomarkkinoille on pyrkimässä Facebook. Tosin sen yritykset katkesivat alkuunsa merkittävässä tulikokeessa Brasiliassa.

Maksuratkaisuja yhdistää usein huoli tietoturvasta. MobilePayn tapauksessa viime vuonna ihmeteltiin, että sovellukseen pystyi liittämään luottokortin tietämällä sen numeron, voimassaoloajan ja kolminumeroisen CVC-tunnisteen ilman että liittämisestä lähti ilmoitusta kortin haltijalle.