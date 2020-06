Suurelle WhatsApp-suunnitelmalle kirvelevä takaisku – jättimarkkina sanoi ei

Facebookin suunnitelmat astua rahansiirtomarkkinoille saivat takapakkia, kun Brasilia laittoi maksut jäihin.

Facebookin rahansiirtopalvelu Facebook Pay tuli juuri käyttöön Brasiliassa WhatsApp-sovelluksen kautta. Nyt Brasilia on kuitenkin katkaissut touhun alkuunsa, muun muassa TechCrunch ja uutistoimisto Bloomberg kertovat. Maan keskuspankki perusteli päätöstään tarpeella ”suojella riittävää kilpailukykyistä ympäristöä” mobiilimaksujen saralla.

Keskuspankin mukaan jäädytys antaa sille mahdollisuuden arvioida mahdolliset riskit maan maksujärjestelmille. Facebook Payn käyttöönotto ilman tätä voi pankin mukaan aiheuttaa ”korjaamatonta vahinkoa järjestelmälle etenkin kilpailun, tehokkuuden ja tietosuojan saralla”.

Keskuspankki haluaa varmistaa maksujärjestelmän, joka on vaihtokelpoinen, nopea, turvallinen, läpinäkyvä, avoin ja halpa. Epäselväksi jäi, miltä osin Facebook Pay ei välttämättä täytä näitä vaatimuksia, mutta Facebookin ongelmat tietosuojan ja tietoturvan saralla ovat hyvin tunnettuja.

Kyseessä on merkittävä takaisku Facebookille, jonka Pay ehti olla toiminnassa Brasiliassa vain noin viikon ajan. Päälle 200 miljoonan asukkaan Brasilia on WhatsAppin toiseksi suurin markkina edellään vain Intia. Brasilialaispankit ovat pyytäneet Mastercardia ja Visaa jäädyttämään rahansiirrot WhatsApp-sovelluksen kautta rangaistusten uhalla.

Ei ole tiedossa, ovatko Facebook tai sen kumppanit jo noudattaneet keskuspankin määräystä. Keskuspankilla on oma Pix-niminen maksupalvelu, jolla on lähes tuhannen kumppanin tuki ja se on tarkoitus käynnistää marraskuussa.

Keskuspankin päätös tuli tiettävästi yllätyksenä Facebookille, joka oli ollut etukäteen yhteydessä pankkiin ennen Payn lanseerausta. WhatsAppin edustaja vakuuttaa, että Payn tavoitteena on avoimuus ja yhteistyötä pankin kanssa jatketaan. Edustajan mukaan WhatsApp tukee myös keskuspankin Pix-hanketta.