IPhoneen isoja muutoksia – tämän kaiken Apple kertoi eilen

Apple esitteli iOS14:n ja macOS Big Surin toimintoja. Moni iOS:n uudistuksista on jo tuttuja Androidin käyttäjille.

Apple paljasti etänä pidetyssä WWDC-kehittäjätapaamisessaan maanantaina koko joukon uusia toimintoja iPhoneen ja yhtiön muihin laitteisiin. Toiminnot saapuvat ohjelmistopäivityksinä, eli iPhonen tapauksessa iOS14-käyttöjärjestelmän mukana. Aiheesta uutisoivat muun muassa Cnet, ZDNet ja Neowin.

IPhonejen iOS14-käyttöjärjestelmä esittelee muun muassa App Library -sovelluskirjaston, jonka on tarkoitus auttaa ryhmittämään sovelluksia fiksusti ja tehdä sovellusnäkymästä ymmärrettävämpi.

Apple tuo myös widgetit, eli erilaista tietoa kuvakkeina tarjoavat pikkuohjelmat, suoraan iPhonen kotinäytölle ja niiden kokoa voi sovittaa omiin tarpeisiin. Widgetit voivat tarjota muun muassa säätietoja, pörssikursseja tai esittää kellonaikaa. Ominaisuus on entuudestaan tuttu Android-käyttäjille, mutta Apple pyrkii viemään sitä pidemmälle tekemällä widgeteistä älykkäitä. Niitä voidaan luoda automaattisesti perustuen käyttäjän käyttämiin sovelluksiin.

Ehkä erikoisin iPhonen uutuus on App Clips, mikä tarkoittaa että kokonaisen sovelluksen sijaan puhelimeen ladataan vain jonkin sovelluksen tietty ominaisuus tarpeen mukaan – esimerkiksi skootterin vuokraamista tai kahvin maksamista varten.

Toiminto tuo jossain määrin mieleen Huawein quick appsit, joita kehitetään Suomessa ja Googlen Instant appsit, eli pikasovellukset. Niiden käyttäminen ei edellytä sovelluksen asentamista ensin.

Arjessa kenties huomattavin muutos koskee tavallisia puheluja ja FaceTime-puheluja. Ne eivät enää valtaa väkisin koko ruutua, vaan näkyvät ilmoituksina ruudun yläreunan palkissa. Siitä puhelun voi joko hyväksyä tai katkaista.

IPhone saa myös vihdoin kuva kuvassa -toiminnon, josta Android-käyttäjät ovat nauttineet pitkään. Se tarkoittaa, että esimerkiksi videoita voi katsoa pienessä ikkunassa samalla, kun puhelimella tekee jotain muuta.

IOS14 antaa myös asettaa oletussovelluksia. Toisin sanoen esimerkiksi Googlen Gmailista voi tehdä iPhonen oletussähköpostin tai Firefox voi olla oletusselain Safarin sijaan. Tämäkin toiminto on tuttu Androidin käyttäjille, ja sitä on toivottu iPhoneen vuosia.

Yhdessä asiassa uusi iOS kuitenkin pesee Androidin mennen tullen: Se on laajasti yhteensopiva vanhojen puhelinten kanssa vuoden 2015 iPhone 6s:stä lukien. Uuden Androidin voi monessa tapauksessa hädin tuskin asentaa edes pari vuotta vanhaan laitteeseen.

IOS14 julkaistaan laajasti saataville syksyllä.

Uusi ilme macOS:lle

Mac-tietokoneiden uusi käyttöjärjestelmä macOS Big Sur on Applen mukaan suunniteltu uusiksi kattavammin kuin koskaan alkuperäisen Mac OS X:n julkistamisen jälkeen. Käyttöliittymää on uudistettu eri tavoin kuten työpöydän alareunan sovellusrivi Dock. Nyt se on muun muassa läpinäkyvämpi ja sen sovelluskuvakkeita on uusittu, jotta ne olisi helpompi tunnistaa.

Käyttöjärjestelmä saa myös Control Center -hallintakeskuksen, jossa voi esimerkiksi säätää näytön kirkkautta, äänenvoimakkuutta ja langattomia yhteyksiä.

Safari-selain puolestaan lupaa parempaa nopeutta ja sallii aloitussivun räätälöinnin omaan makuun.

Intel lähtee Maceista

Apple myös vahvisti merkittävän muutoksen suoraan tulevien Mac-tietokoneiden sisuskaluihin. Yhtiö alkaa käyttää tietokoneissaan omia Arm-pohjaisia suorittimiaan ja lopettaa Intelin suorittimien käyttämisen. Muutoksesta huhuttiin vahvasti aiemmin kesäkuussa.

Applen mukaan vaihdos mahdollistaa yhteisen arkkitehtuurin kaikille yhtiön tuotteille, minkä toivotaan helpottavan sovellusten laatimista ja optimointia koko laitekirjolle.

Ensimmäinen Applen omalla suorittimella varustettu Mac on tulossa vuoden loppuun mennessä. Siirtymään odotetaan kuluvan kaikkiaan noin kaksi vuotta. Sen aikana nähdään vielä uusia Maceja, joissa käytetään yhä Intelin suorittimia. Lisäksi Intel-Macien tuki jatkuu vielä vuosien ajan.