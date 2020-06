Ovatko käytetyt puhelimet seuraava iso juttu? Suomalaisfirma lyö tiskiin kovia lukuja

Puhelinten kierrätys on alkutekijöissään. Suomalaisyritys sai miljoonarahoituksen laajentuakseen Euroopassa.

Suomalainen käytettyjä iPhone-puhelimia myyvä ja huoltava Swappie kertoo saaneensa juuri 35,8 miljoonan euron rahoituksen laajentaakseen toimintaansa uusiin maihin Euroopassa ja kasvattaakseen tiimiään. Tänä kesänä yhtiö aloittaa toiminnan Saksassa, Irlannissa, Portugalissa ja Alankomaissa. Vuonna 2016 perustettu Swappie työllisti vuonna 2017 kaksi ihmistä, ja nyt työntekijöitä on 260. Tavoitteena on palkata 400 ihmistä Euroopassa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Swappien liikevaihto nelinkertaistui yli 31 miljoonaan euroon vuodesta 2018 vuoteen 2019. Yrityksen kasvu on kiihtynyt myös koronapandemian aikana, kun ihmiset ovat siirtäneet ostojaan verkkoon. Ympäristötekoa enemmän ostajia saattaa houkuttaa se, että kunnostettu puhelin voi maksaa selvästi uutta vastaavaa vähemmän.

Yhden iPhone 11 -puhelimen valmistus synnyttää yli 56 kilogramman hiilidioksidipäästöt, ja valtaosa älypuhelimen tuottamista hiilidioksidipäästöistä syntyy valmistuksen aikana. Kaikkiaan keskimäärin 85–90 prosenttia älypuhelimen vaikutuksesta ympäristöön syntyy valmistuksen yhteydessä.

Maailmassa on enemmän puhelimia kuin ihmisiä, mutta tutkimusten mukaan älypuhelimista kierrätetään kunnolla alle prosentti. Tiedotteen luku on tosin peräisin vuodelta 2015, joten tilanne on voinut muuttua sen jälkeen jonkin verran.

Euroopassa älypuhelinmarkkinan arvo on yli 100 miljardia euroa, mutta käytettyjen ja kunnostettujen puhelinten osuus siitä on vain hieman yli 10 prosenttia, tiedotteessa todetaan. Vain yksi neljästä aiemmin omistetusta puhelimesta myydään uudelleen.

Suomessa käytettyjen älypuhelinten kauppa ei ole vielä kovin suuri ilmiö. Telia alkoi viime keväänä myydä käytettyjä älypuhelimia, mutta perinteisesti Suomessa kierrätykseen kerätyt puhelimet eivät ole päätyneet uudelleen myyntiin kotimarkkinoilla. Tutkimusyhtiö IDC on kuitenkin nähnyt markkinan kasvavan voimakkaasti maailmalla.