Android-puhelimen voi kaataa väärällä taustakuvalla – ilmiöllä on erikoinen selitys

Uutinen puhelimen kaatavasta taustakuvasta osoittautui todeksi ja sai nyt selityksen, BBC kertoo.

Android-puhelimen kaatava taustakuva on kiertänyt uutisotsikoissa viime päivinä. Ensiksi mahdolliselta kiertokirjehuijaukselta kuulostanut väite on kuitenkin osoittautunut todeksi muun muassa Android Authorityn testissä, jossa kuva teki Google Pixel 2 -puhelimesta toimimattoman. Kuva saa näytön avautumaan ja sammumaan toistuvasti.

Kuva esittää auringonlaskua vuoriston taakse, ja etualalla on järvi sekä vihreä ranta. Kuva ei vikaannuta kaikkia Android-puhelimia, mutta ainakin useat Samsungin ja Googlen mallit näyttävät kärsivän ongelmasta. Lisäksi vaatimuksena näyttää olevan Android 10 -version käyttäminen.

Pen Test Partnersin asiantuntijat selvittivät BBC:lle, mistä ongelma todennäköisesti johtuu. Ken Munro ja Dave Lodge olettavat, että syynä on joidenkin puhelinten tapa tarkistaa kuvan niin väriavaruus, jotta se voidaan esittää oikein. Tarkistamiseen on eri tapoja ja jotkut puhelimet eivät ilmeisesti osaa tehdä sitä aina oikein. Heidän teoriansa mukaan tuskin edes ohjelmistokehittäjät olivat tulleet ajatelleeksi, että näin voi tapahtua.

Virallista selitystä esimerkiksi Googlelta ei vielä ole. Samsungin on määrä korjata ongelma päivityksellä 11. kesäkuuta.

IS Digitoday suosittelee jättämään taustakuvan suosiolla rauhaan. Sitä ei kannata etsiä tai kokeilla edes huvin vuoksi. Puhelin voi lakata toimimasta välittömästi taustakuvan asettamisen jälkeen ja voi vaatia tehdasasetusten palauttamista. Ja nyt, kun asia on saanut paljon julkisuutta, on mahdollista että myös kyberrikolliset houkuttelevat uhreja kuvaan liittyvillä huijauksilla.