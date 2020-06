5g:ssä on varjopuoli, jotta moni ei tiedä – helpotusta luvassa

5g kuluttaa entistä enemmän puhelimen akkua. Ongelmaan voi olla luvassa helpotusta, Popular Mechanics kertoo.

5g-verkkojen ja -laitteiden yleistyessä käyttäjät saattavat törmätä uuteen ongelmaan: Heidän tuliterän 5g-puhelimensa akku voi tyhjentyä selvästi aiempaa nopeammin, Cnet selvitti testeissään viime vuonna. Esimerkiksi Samsung Galaxy S10 5G:n akku hupeni puoleen lataukseen neljässä tunnissa.

Popular Mechanicsin mukaan syynä ovat älypuhelimissa olevat lukuisat kytkimet, jotka siirtävät puhelimen esimerkiksi 4g:stä 5g-verkkoon ja eri taajuuksiin. Kytkinten jatkuva toiminta lyhentää akkukestoa. Samsungin mukaan ongelma lievenee 5g-verkkojen kehittyessä, ja apua toivotaan myös Qualcommin tulevasta Snapdragon X55 -sirusta.

Yksinkertaisempi ratkaisu voi kuitenkin olla lähellä, Popular Mechanics uutisoi. Texasin yliopisto Austinissa ja Lillen yliopisto Ranskassa kertovat yhdessä kehittäneensä uudenlaisen kytkimen, joka on poissa päältä suurimman osan ajasta akkua säästäen.

Kytkimen rakentamiseen käytettiin ainetta nimeltä heksagonaalinen boorinitridi, ja tuloksena on tutkijoiden mukaan 50 kertaa nykyisiä kytkimiä energiatehokkaampi ratkaisu. Aine on vain yhden atomikerroksen paksuinen ja on maailman ohuin tunnetuin sähköeriste 0,33 nanometrin paksuudellaan. Ihmisen hiuksen paksuus on vertailun vuoksi noin 100 000 nanometriä.

Tutkijat saivat rahoitusta Yhdysvaltain armeijalta, koska teknologian toivotaan hyödyttävän myös muun muassa lennokkien ja muiden miehittämättömien ilma-alusten tiedonsiirtoa. Epäselväksi jäi, miten kaukana uusi kytkin on kaupallisesta käytöstä.

Akkukestoa enemmän palstatilaa ovat saaneet 5g-säteilyn väitetyt terveyshuolet ja jopa salaliittoteoria sen kytköksestä koronapandemiaan. Tieteellisen näytön puute ei ole estänyt tukiasemien tuhopolttoja tai suoranaisia humpuukituotteita, joilla yritetään rahastaa terveydestään huolestuneita käyttäjiä.

Suomalaisprofessorin mielestä 5g:n herättämä vastarinta on ainakin jossain määrin luonnollista ja siinä tiivistyy huoli maailman muutoksesta.