Nyt ihmisiä jymäytetään kunnolla: 391 euron usb-tikun luvataan ”suojelevan 5g:ltä” – laitteen avaaminen paljasti totuuden

5g-säteilyltä suojaava muistitikku ei sisällä mitään, mikä voisi niin tehdä. Jakelija puolustaa tuotettaan BBC:lle.

5g-teknologian synnyttämä säteily on herättänyt terveyshuolia, vaikka haittavaikutuksista ei ole tieteellistä näyttöä. BBC kertoo verkossa myytävästä usb-muistitikusta nimeltä 5GBioShield, joka lupaa suojella käyttäjäänsä ja jopa hänen koko taloaan 5g:ltä.

Tuotteen verkkosivun mukaan 5GBioShield ”tasapainottaa ja harmonisoi uudelleen” laitteiden kuten puhelinten ”sähköisen sumun” aiheuttamat ”häiritsevät taajuudet” käyttämällä hyväksi ”kvanttioskillaatiota”.

Tuotetta on ilmeisesti tarkoitus käyttää pitämällä sitä mukana tai laittamalla se älypuhelimen lähelle. Näin ollen ei ole lainkaan selvää, miksi se ylipäätään on tehty tietokoneeseen kytkettäväksi usb-tikuksi. Siihen mahtuu vain 128 megatavua tietoa, joka on nykymittapuulla erittäin vähän. Verkkosivun mukaan tallennustila sisältää tietoa väitetyn suojausteknologian toiminnasta. Sivu antaa hinnaksi Suomeen tilattaessa 349,60 puntaa eli noin 391 euroa.

5GBioShieldin verkkosivuilla olevat kuvat ovat peräisin verkossa olevasta kuva-arkistopalveluista ja niihin on lisätty jälkikäteen kuplatehoste. Kuvakaappaus 5GBioShieldin nettisuvuilta.

Erilaisten laitteiden tutkimiseen erikoistuneen Pen Test Partnersin Ken Munro otti tikusta selvää ja tuli siihen johtopäätökseen, että sen ainoa muutaman euron normaalista tikusta erottava tekijä on pyöreä tarra. Sekin muistuttaa huomattavasti arkkeina muutaman sentin hintaan myytäviä tarroja. Laitteen purkaminen ei paljastanut mitään säteilyltä suojaavaa elektroniikkaa. Sieltä löytyi vain led-valo ja piirilevy, jotka ovat kaikkia usb-tikkuja.

Tuotetta jakelevan BioShield Distributionin edustaja Anna Grochowalska vakuutti BBC:lle, että heillä on hallussaan huomattava määrä teknistä tietoa ja taustatutkimusta, mutta heillä ei ole lupaa kertoa siitä julkisuudessa. Edustajan mielestä tikun hinta on perusteltu, kun mukaan laskee muun muassa tuotantokulut ja aineettomasta omaisuudesta maksetun hinnan.