Suosikkipuhelimen kameralla näkee vaatteiden läpi – OnePlusille tuli kiire

OnePlus 8 Pron kameralla näkee tietyissä olosuhteissa jopa vaatteiden lävitse. Valmistaja estää ominaisuuden tilapäisesti.

Älypuhelinvalmistaja OnePlusin uudesta huippumallista 8 Prosta on paljastunut erikoinen ongelma. Sen kameralla pystyy tietyissä rajatuissa olosuhteissa kuvaamaan jopa vaatteiden lävitse. Asiasta on kirjoittanut muun muassa The Verge, ja esimerkiksi YouTube-kanava Unbox Therapy totesi näin todella olevan omassa testissään.

Kyse on puhelimen kameran eräästä värisuodattimesta nimeltä Photochrom, joka hyödyntää Pro-huippumallissa levaa erillistä linssiä. Se käyttää infrapunavaloa, minkä avulla kamera saattaa nähdä joidenkin materiaalien, kuten ohuen muovin tai kankaan, läpi. Näin tapahtuu jo esikatselunäkymässä, vaikka kuvaa ei ottaisikaan.

– Olin yllättynyt siitä, että tämä pystyy näkemään niin hyvin tyypillisen mustan t-paidan lävitse, Unbox Therapyn Lewis Hilsenteger toteaa videossaan.

Myös IS Digitoday pääsi kokeilemaan tehostetta t-paidan kanssa. Pikaisen testauksen perusteella ohuen mustan t-paidan alla pidettyjä kookkaita paperilappuja ei ollut kuitenkaan mahdollista lukea kameran kuvista. Tirkistely ei siis onnistu läheskään kaikissa olosuhteissa.

OnePlus on kommentoinut asiaa kiinankielisessä Weibo-päivityksessään tiistaina. Google-käännöksen perusteella OnePlus pahoittelee asiaa ja aikoo poistaa toiminnon tilapäisesti viikon sisällä ilmestyvällä ohjelmistopäivityksellä.

OnePlusin mukaan suodattimen tarkoitus oli mahdollistaa kameran käyttäjille tietynlainen efekti. Yhtiön mukaan materiaalien läpi näkeminen edellyttää, että kuvattava kohde on erittäin lähellä. OnePlus pyrkii teknisin ratkaisuin poistamaan suodattimen yksityisyysongelman ja tuomaan toiminnon sitten takaisin etenkin maisemakuvausta varten.

Asian korjaaminen ohjelmistopäivityksellä on sikäli ongelmallista, että käyttäjät voivat halutessaan kieltäytyä niistä. Silloin he eivät kuitenkaan saa myöskään käyttöjärjestelmän ominaisuus- ja tietoturvakorjauksia, joten kieltäytyminen ei ole viisasta.

OnePlus puhelimet ovat menestyneet Suomessa hyvin. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa laitteet päätyivät myymälämyyntiin ja valmistajan uudet mallit ovat perinteisesti sijoittuneet täkäläisillä myyntilistoilla hyvin.