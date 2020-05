Superhitiksi noussut TikTok herättää huolta Euroopassa: ”Lapset erityisen haavoittuvia”

TikTok on suurennuslasin alla tällä kertaa Alankomaissa.

Hollannin tietosuojaviranomainen aloittaa tutkinnan lasten suosimasta TikTok-sovelluksesta.

Hollannin tietosuojaviranomainen Autoriteit Persoonsgegevens kertoo aloittavansa tutkinnan kiinalaisesta TikTok-mobiilisovelluksesta, josta on tullut erittäin suosittu ympäri maailmaa erityisesti nuorten keskuudessa.

Jättisuosioon noussut sovellus ylitti 2 miljardin latauskerran rajan juuri ennen vappua. Sovellus perustuu käyttäjien kuvaamiin ja muille käyttäjille jakamiin mikrovideoihin. Uutistoimisto Reutersin mukaan TikTokilla on arviolta vähintään 500 miljoonaa ja enimmillään miljardi käyttäjää.

Viranomaisen mukaan Alakomaiden laissa ja Euroopan unionin gdpr-asetuksessa lapset nähdään erityisen haavoittuvina, koska he ovat vähemmän tietoisia tekojensa seurauksista etenkin, kun kyse on henkilökohtaisen tiedon jakamisesta sosiaalisessa mediassa. Tutkinnan tarkoitus on selvittää, suojeleeko TikTok riittävästi lasten yksityisyyttä.

– Tutkimme, onko sovellus suunniteltu tietosuojaystävällisesti. Tarkistamme myös, onko TikTokin antama informaatio lasten asentaessa ja käyttäessä sovellusta helposti ymmärrettävää ja selittääkö se riittävästi, kuinka heidän henkilökohtaista tietoaan kerätään, käsitellään ja käytetään, Autoriteit Persoonsgegevensin varapuheenjohtaja Monique Verdier sanoo tiedotteessa.

Lisäksi selvitetään, vaaditaanko näiden tietojen keräämiseen, säilömiseen ja käyttämiseen vanhempien suostumus.

TikTokin tietosuoja on huolestuttanut jo aiemminkin. Lisäksi hämmennystä aiheuttivat väitteet, joiden mukaan palvelun moderointiohjeet kehottavat ylläpitäjiä piilottamaan videot, joissa näkyvät ”rumat, köyhät ja vammaiset”. Sovelluksesta on myös löytynyt haavoittuvuuksia, joiden takia käyttäjien henkilökohtaiset tiedot ovat olleet vaarassa paljastua.

Viranomainen huomauttaa, että miljoonat lapset ja teinit jakavat videoita TikTokissa ja joillakin videoilla on miljoonia katsojia. Monelle sovellus on tärkeä kanava pitää yhteyttä ystäviin etenkin koronakriisin aikana.

TikTok sanoi tekevänsä viranomaisen kanssa yhteistyötä. Viime kuussa TikTok esti livechatin ja videostriimauksen alle 16-vuotiailta käyttäjiltä ja toi sovellukseen asetuksia, joilla vanhemmat voivat estää sopimatonta sisältöä ja hallita sovelluksen käyttöaikaa.

Hollannin tietosuojaviranomainen odottaa kertovansa alustavista havainnoistaan myöhemmin tänä vuonna.

TikTok on ollut suurennuslasin alla myös Yhdysvalloissa, jossa sitä on syytetty vakoilutietojen lähettämisestä Kiinaan.