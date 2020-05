Jo 77 tukiasemaa poltettu pelkästään Britanniassa – useimmiten kohde on väärä

Suurin osa poltetuista tukiasemista ei liity 5g-verkkoon.

Britanniassa mobiiliverkkojen tukiasemamastoja vastaan tehtyjen hyökkäysten motiiviksi on vahvistunut salaliittoteoria, jonka mukaan 5g-verkon uskotaan laukaisseen koronavirusepidemian. Asiasta kirjoittaa Business Insider, joka sai tietonsa maan teleoperaattorien yhteenliittymältä viime viikolla.

Epäluulo 5g:tä vastaan on kytenyt maassa jo aikaisemmin, mutta uskomukset saivat tuulta siipiensä alle maalis–huhtikuussa koronaeristyksen aikana. Pelkästään Britanniassa tukiasemia vastaan on tehty 77 hyökkäystä. Suurin osa iskun kohteena olleista tukiasemista ei liity 5g-verkkoihin.

Tämän lisäksi teleoperaattoreiden työntekijöitä vastaan Britanniassa on tehty 40 fyysistä tai sanallista hyökkäystä. Mukaan mahtuu yksi puukotus, jonka kohde joutui sairaalaan. Iskujen tahti on hieman hidastunut, mutta ne eivät ole loppuneet.

Maallikon on käytännössä mahdotonta erottaa 4g- ja 5g-tukiasemia ulkonäön perusteella, sillä molemmat käyttävät samoja mastoja. Korkeataajuuksisia lyhyen kantaman 5g-tukiasemia ei puolestaan ole vielä käytössä. Niiden uskotaan tulevan vasta muutaman vuoden kuluttua. Tämä ei ole kuitenkaan estänyt iskuja.

Britannian Huddersfieldissa poltettiin tukiasema huhtikuun 17. päivä.

5g:n ja koronaviruksen yhteydestä ei ole olemassa tieteellistä näyttöä. Uskomuksiin kuuluvat muun muassa se, että 5g-verkot laskevat vastustuskykyä ja altistavat kehon koronavirukselle. Toisen uskomuksen mukaan koronavirusta ei ole olemassakaan, vaan se on keksitty vallankäytön välineeksi.

Iskuja tukiasemia vastaan on nähty Britannian lisäksi myös muissa Euroopan maissa. Alankomaissa niitä on nähty kymmeniä, kertoo BBC.

Myös Pohjanmaalla Pedersöressä on tehty vahinkoa tukiasemalle, mutta hyökkäyksen motiivia ei tiedetä. Mikään Suomen teleoperaattoreista ei tarjoa Pedersöressä 5g-verkkoa. Lähin 5g-verkko on Vaasassa. Poliisi on tutkinut tapausta törkeänä tuhotyönä.