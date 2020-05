Huaweilla on puhelimissa ”kahden linjan” taktiikka, joka mahdollistaa Googlen palvelut – suurinta ongelmaa se ei kuitenkaan ratkaise

Alkuperäinen Huawei P30 Pro julkaistiin maaliskuussa 2019. Se on saamassa uusioversion runsaan vuoden viiveellä.

Uudelleenjulkaisuilla Huawei saa tuotua markkinoille uusia laitteita. Se ei kuitenkaan mahdollista 5g-puhelinta, jossa olisi Googlen palvelut.

Huawei on julkaisemassa viime vuoden Huawei P30 Pro -lippulaivapuhelimestaan uutta versiota. Yhtiön saksalaisilla sivuilla mainitaan HUAWEI P30 Pro NEW EDITION -niminen laite.

GSMarenan mukaan kyseessä lienee lisämuistilla varustettu versio viimevuotisesta lippulaivapuhelimesta. Pitämällä puhelimen tärkeimmät tekniset ominaisuudet ja piirisarjan muuttumattomana, puhelin menee läpi Googlen seulasta ja saa Googlen palvelut osaksi Android-käyttöjärjestelmää. Julkaisua odotetaan toukokuun puoleenväliin.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun näin tapahtuu. GSMarenan mukaan myös Honor 9X on pitkälti sama kuin vanhempi Huawei P Smart. Tämä mahdollisti edellisen julkaisun vielä viime vuoden lopulla Googlen palveluilla varustettuna.

Huawei on joutunut lanseeraamaan kaikki uudet puhelimet omalla ja Honor-tuotemerkillään ilman Play-sovelluskauppaa, karttoja ja muita Googlen palveluita. Yhtiö kehittää kovalla vauhdilla omaa AppGallery-kauppaansa ja kilpailevia mobiilipalveluita, mutta on vielä Googlea selvästi jäljessä.

Huawei ei vastaa suoraan kysymykseen kahdesta laiteperheestä, mutta ei kiistä sen olemassaoloa. Yhtiö keskittyy sen sijaan korostamaan työtä, jota se tekee oman sovelluskauppansa eteen.

Onko Huaweilla tällä hetkellä ”kahden linjan” puhelinjulkaisustrategia, jossa julkaistaan samaan aikaan uusia laitteita omilla palveluilla varustettuna ja luodaan vain vähän muokattuja uusioversioita vanhoista laitteista?

– Kaikki Huawein älypuhelinmallit, joissa on vielä Google Mobile Services -palvelut, jatkavat älypuhelinvalikoimassamme elinkaarensa loppuun saakka. Huawei tulee kuitenkin keskittymään Huawei Mobile Services -älypuhelimiin, joissa on Huawein oma AppGallery-sovelluskauppa, sanoo Huawei Suomen kuluttajaliiketoiminnan maajohtaja Roger Yu.

Yun mukaan Huawei on myynyt maailmanlaajuisesti hyvin AppGallery-sovelluskaupalla varustettuja älypuhelimia, ja AppGallery-sovelluskaupan sisältö monipuolistuu kansainvälisesti ja Suomessa.

Huawei pyrkii ohjaamaan asiakkaitaan sovelluksia toisesta puhelimesta kopioivan Phone Clone -sovelluksen käyttöön. Tämän lisäksi AppGalleryssa on tarjolla MoreApps-sovellus, joka ohjaa suosittujen sovellusten latauslinkkien äärelle. Suuri osa niistä on peräisin APKPure-latauspalvelusta.

AppGallerysta löytyy MoreApps-sovellus, joka ohjaa suosittujen sovellusten äärelle muualtakin kuin Huawein kaupasta.

Miten tämä (kahden linjan taktiikka) näkyy Suomessa myynnissä olevassa portfoliossa?

– Huawei Suomi on investoinut ja tulee investoimaan paljon AppGallery-sovelluskaupan ja Huawei Mobile Services -taustapalvelujen kehittämiseen Suomessa. Investoimme sovelluskehitystyöhön yhdessä paikallisten sisällöntuottajien kanssa, ja tarjoamme liiketoimintamahdollisuuksia itsenäisille sovelluskehittäjille, Yu sanoo.

Yun mukaan Huawein Suomen tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen mobiililaitteiden turvallisuuteen keskittyvä kehitystiimi on yksi vanhimmista Kiinan ulkopuolella toimivista turvallisuustiimeistä. Sen tehtäviin kuuluvat muun muassa AppGallerya haittaohjelmilta suojelevat tekniikat.

Huawein vastauksesta ei käy ilmi, missä määrin Suomessa nähdään rinnakkain vanhoihin laitteisiin perustuvia uudelleenjulkaisuja ja valmistajan omiin ohjelmistotekniikoihin perustuvia malleja.

Yhtiöllä on kuitenkin yksi paha ongelma. Vaikka viime vuonna julkaistut huippupuhelimet ovat kameraltaan ja suorituskyvyltään edelleen enemmän kuin riittäviä, niiden ikä alkaa kuitenkin näkyä siinä, etteivät ne ole 5g-puhelimia. Huawein julkaisemat 5g-mallit eivät tule enää Googlen Androidilla.

Vanhojen mallien uudelleenjulkaisut ovat nähtävissä Huawein yrityksenä pelata aikaa. Yhtiö pyrkii saamaan sovelluskauppaansa riittävästi palveluita, jotta puhelimien käyttö onnistuisi jokapäiväisessä elämässä. Tällä hetkellä sovelluskaupasta puuttuvat esimerkiksi pankkisovellukset.

Mahdollisia ratkaisuja ovat Huawein oman palvelutarjonnan kasvaminen niin laajaksi, että se täyttäisi ihmisten tarpeet. Ongelma ratkeaisi täysin sillä, että USA:n kauppaministeriö ottaisi kiinalaisyhtiön pois mustalta listaltaan. Tämä ei ole kuitenkaan välittömässä näköpiirissä.

IS Digitodayn johtopäätös taannoin julkaistusta Huawei P40 Prosta oli se, että puhelin on teknisesti ensiluokkainen. Esimerkiksi puhelimen kamera on älypuhelinten ehdottomasti terävintä kärkeä. Googlen palveluiden ja kriittisten sovellusten puute tekee siitä kuitenkin vaikean suositeltavan ykköspuhelimeksi kenellekään.