Pane mökin nettiyhteys kuntoon – huomioi nämä 6 seikkaa

Ensimmäinen seikka on tehdä valinta kännykkäyhteyden ja mobiilireitittimen välillä. Myös jälkimmäisten tuoteryhmässä on isoja keskinäisiä eroja.

Koronapandemia ajoi suomalaiset kotikonttoreihin, eikä tilanne ole vähään aikaan muuttumassa. Hallituksen tuoreimpien linjausten mukaan etätyöt ovat monilla aloilla jatkumassa toistaiseksi.

Kesän lähestyessä moni miettii toimistonsa siirtämistä mökille. Tämä edellyttää kuitenkin luotettavaa ja riittävän nopeaa nettiyhteyttä. Haja-asutusalueilla tämä toteutetaan yleensä mobiiliyhteyden avulla.

Vaihtoehtoja on käytännössä kaksi: Nettiyhteyden jakaminen kännykällä tai erillisen 4g-reitittimen eli mokkulan käyttö.

DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikon mukaan mokkuloiden kysyntä on ollut ”aiempaa reippaampaa” verrattuna aikaan ennen koronaviruspandemian puhkeamista. Lisäksi ihmiset ovat korottaneet ahkerasti vanhojen nettiyhteyksiensä nopeutta.

Aavikko listaa kuusi asiaa, jotka kannattaa huomioida valintaa tehtäessä:

Puhelimen nettiyhteyden jakaminen on yksinkertaisin ja nopein tapa toteuttaa mökkiverkko. Se kuluttaa kuitenkin nopeasti puhelimen akkua. Jos puhelimen omistaja joutuu puhumaan työpuhelua rakennuksen ulkopuolella, saattaa muiden nettiyhteys katketa tai pudota hitaammaksi 3g:ksi.

Reitittimien wifi-antennit ovat isommat kuin puhelimen, eli mokkulan luoma verkko kattaa isomman alueen.

4g-reitittimissä on eroja. Kalliimmissa laitteissa on usein laadukkaammat antennit. Tämä näkyy sekä 4g-signaalin vastaanotossa että laitteen luoman wifi-verkon kuuluvuudessa.

Ennen ostosta kannattaa miettiä käyttötarve. Reissukäyttöön tarkoitetussa laitteessa ei ole välttämättä fyysisiä portteja verkkolaitteelle, jollaista esimerkiksi varashälytin saattaa vaatia.

Kun mokkulan hankkii mökkikäyttöön, kannattaa ottaa huomioon tulevaisuuden tarpeet 2–3 vuotta eteenpäin.

Nopea liittymä ei takaa automaattisesti nopeaa kotiverkkoa. Jos sinulla on vuosia vanha 4g-reititin, kannattaa harkita sen vaihtamista uuteen. Mokkuloiden teknologia kehittyy, ja yhteysnopeus voi parantua merkittävästi uudella laitteella.

Ulkoseinäantennilla varustettu 4g-reititin takaa parhaan kuuluvuuden, mutta sitä ei liikutella paikasta toiseen.

Mokkuloiden hinnat vaihtelevat ostopaikasta riippuen muutamasta kympistä useampaan sataseen. Noin 300 eurolla saa mallin, jonka antenni kiinnitetään rakennuksen ulkoseinään, mutta laitetta ei myöskään siirrellä paikasta toiseen.

Aavikon mukaan moni toteuttaa ostoksen lisäliittymänä, joka tulee varsinaisen kodin nettiyhteyden rinnalle. Tällöin mokkula maksetaan yleensä osamaksuna. Tällä vältetään tilanteet, joissa kodin 4g-reititin otetaan mökkireissulle mukaan. Kotiin saattaa jäädä esimerkiksi turvalaitteita tai kodinelektroniikkaa, joka jää tällöin ilman nettiyhteyttä.

Jos mokkulayhteydellä on samanaikaisia käyttäjiä paljon ja käyttö on raskasta, voi liittymä tuntua tukkoiselta. Aavikon arvio varmasti riittävästä ratkaisusta nelihenkiselle, etätyötä tekevälle, pelaavalle ja suoratoistopalveluita käyttävälle perheelle on 400 megabitin 4g-liittymä sekä mokkulan ”matkaversio”.

Suomen teleoperaattorit ovat vakuutelleet verkon kapasiteetin riittävän myös koronan aiheuttamassa poikkeustilassa. Aavikon mukaan DNA:lla ei ole ollut tarvetta nykyisen 4g-verkon lisärakentamiselle koronan myötä.