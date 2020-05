Suomen koronasovelluksen testi alkaa Vaasassa kahden viikon päästä

Suomenssa koronan seurantaan tarkoitetun Ketju-sovelluksen kehitystyö on pitkällä. Kohta alkava testi paljastaa, pitääkö sen avaintoimintoa säätää vielä lisää.

Suomalainen Ketju-mobiilisovellus on todennäköisin valtion virallisen tuen saava ratkaisu Covid-19-tartuntojen jäljittämiseen.

Ketjua kehittävät ohjelmistoyhtiöt Reaktor ja Futurice. Reaktorin toimitusjohtaja Sampo Pasanen ei halua arvioida prosentteina, kuinka valmis sovellus on, mutta se on hyvin lähellä ensimmäistä testiään.

– Sovelluksesta ja taustajärjestelmistä on suurin osa valmiina. Se on kahden viikon sisällä täysin valmis pilottiin, Pasanen toteaa.

Kokeilu alkaa Vaasan sairaanhoitopiirissä. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.

Toimitusjohtaja korostaa Ilta-Sanomille, ettei testi kosketa vielä tavallisia ihmisiä. Vaasassa sovellusta pääsevät käyttämään terveydenhuollon työntekijät.

Tekniikan tulikoe

Ketju-sovellus on tarkoitus saada mahdollisimman monen suomalaisen Android- tai iPhone-älypuhelimeen vapaaehtoisesti. Langattomalla bluetooth-yhteydellä tunnistetaan kontakteja muihin käyttäjiin, joilla on sovellus omassa laitteessaan. Vaasan-testissä kiinnostaa, miten pitkään laitteiden on oltava lähellä toisiaan, jotta kohtaamisesta syntyisi kirjattava jälki. Myös vaadittava etäisyys puhelinten välillä on vielä epäselvä.

– Pystymme validoimaan, että pitääkö meidän tehdä bluetooth-tallentamiseen jotain hienosäätöä niin, ettei se anna liian herkästi tuloksia. Tai jos rimaa pitää höllentää, Pasanen selvittää.

– Bluetooth-teknologian laadukas toimiminen on se, mihin joudumme käyttämään eniten aikaa. Siihen vaikuttaa muun muassa se, että eri laitteilla on erilaiset bluetooth-anturit.

Toimitusjohtaja lupaa myös, että sovelluksen jokaisessa osassa kiinnitetään huomiota tietoturvan varmistamiseen.

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

Valmius laajaan käyttöön kesäkuussa

Sampo Pasanen odottaa Ketjun olevan teknisen toteutuksen puolesta valmis laajaan kansalliseen käyttöön kesäkuussa, jos viranomaiset niin päättävät. Sitä varten sosiaali- ja terveysministeriön pitää kuitenkin vielä tehdä Ketjusta virallinen hankintapäätös.

Sovelluksella ei kerätä sijaintitietoa, ja käyttäjistä luodaan nimetön tunnistekoodi. Jos käyttäjällä todetaan koronatartunta, muut lähikontaktissa olleet voivat saada siitä ilmoituksen puhelimeensa.

Pasanen toivoo, että sovelluksen käyttö perustuisi aluksi hajautettuun malliin, missä käyttö on täysin nimetöntä, ja omasta tartunnastakin ilmoittaminen olisi vapaaehtoista. Myöhemmin tästä voitaisiin siirtyä kohti mallia, missä terveydenhuollon viranomaiset saisivat enemmän tietoa käyttäjien kohtaamisista. Sovelluksen käyttö olisi kuitenkin edelleen vapaaehtoista.

Pasanen ei usko, että iäkkäämpien ihmisten usein vanhemmat tai vähemmän älykkäät puhelimet ovat ongelma mobiilisovellukseen perustuvan koronaseurannan kannalta. Tärkeintä on saada sovellus eniten liikkuvan väestön puhelimiin ja he ovat tyypillisesti nuorempia. Tällä tavalla hyöty tavoittaisi välillisesti myös vanhukset, jos liikkuva kansa tietää välttää kontakteja muihin entistä paremmin.

Apple ja Google rakentavat yhteistä rajapintaa Androidiin ja iOS:ään koronaseurantaa varten. Sampo Pasasen mukaan sen käyttämisestä Ketju-sovelluksessa ei ole vielä tehty lopullista päätöstä.