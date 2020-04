WSJ: Korona sotki Applen suunnitelmat – 5g-iPhonejen tuotanto viivästyy

Apple aloittaa tulevien iPhonejen massatuotannon myöhässä koronapandemian takia, The Wall Street Journal kirjoittaa.

Apple viivästyttää uusien lippulaivapuhelintensa massatuotantoa noin kuukaudella, kertoo maksumuurin takana oleva The Wall Street Journal. Lehteä lainaa muun muassa uutistoimisto Reuters.

Asiasta tietäviin nimettömiin lähteisiin nojaava WSJ viittaa sekä heikentyneeseen kysyntään että Aasian tuotantovaikeuksiin, jotka molemmat johtuvat koronapandemiasta.

Ei ole selvää, tarkoittaako tämä myös puhelinten varsinaisen myyntiintulon siirtyvän kuukaudella.. Normaalisti Apple esittelee uudet iPhonet syyskuisin. Voi käydä niin, että puhelimet julkaistaan normaaliin aikaan, mutta niitä tulee saataville vasta totuttua myöhemmin. Apple aikoo myös vähentää vuoden jälkipuolella valmistettavien iPhonejen määrää jopa viidenneksellä.

Puhelimista käytetään vahvistamatonta nimeä iPhone 12. Tulossa on tiettävästi neljä uutta iPhonea, jotka kaikki tukevat 5g-yhteyksiä. Uutistoimisto Bloomberg huomauttaa tämän aiheuttavan omat haasteensa puhelinten suunnitteluun. Uusi tekniikka vaatii läheistä yhteistyötä tuotantokumppanien kanssa. Puhelinten testaus ei kuitenkaan ole yhtä toimivaa videoyhteyden kautta verrattuna siihen, että Applen edustajat matkustaisivat paikan päälle.

Jos kuluttajat eivät halua nyt tarttua Applen uusimpiin luureihin entisellä vimmalla, heille on tarjolla Applen äskettäin julkaisema huomattavasti edullisempi malli iPhone SE. Vaikka se on iPhonejen mittakaavassa halpa, puhelinta on silti epäilty liian kalliiksi tässä markkinatilanteessa.