Lehti: WhatsAppiin tekeillä perustavanlainen muutos – rikkooko yhtiö lupauksensa?

Facebookin asema pikaviestimissä ja sosiaalisessa mediassa on vahva.

Mainokset ovat sittenkin tulossa WhatsAppiin, The Information kirjoittaa.

Facebookin soutaminen ja huopaaminen WhatsAppissa näytettävien mainosten kanssa voi olla vihdoin päättymässä. The Information -julkaisun saamien tietojen mukaan Facebook aikoo tuoda mainokset WhatsAppiin, kun se on ensin saanut valmiiksi ison urakkansa eri viestipalvelujensa yhdistämiseksi.

Artikkeli on maksumuurin takana. Sitä lainaa muun muassa Android Central.

Mainosten tuloa on odotettu vuosikaudet. Viime keväänä Facebook antoi asiasta vihiä Hollannissa pitämässään esityksessä. Kuitenkin tämän vuoden tammikuussa käsitys oli, että suunnitelmat mainoksista on toistaiseksi hyllytetty, joskin ei pysyvästi.

Lue lisää:

The Informationin tietojen mukaan Facebook aikoo esittää WhatsAppin käyttäjille kohdennettuja mainoksia parittamalla heidän WhatsApp-käyttäjätunnuksena toimivan puhelinnumeronsa heidän Facebook-tilinsä kanssa. Suunnitelma on väitetysti aiheuttanut eripuraa Facebookin johtajien keskuudessa, koska monen WhatsApp-käyttäjän pelätään seurauksena poistavan Facebook-tilinsä.

Facebookin suunnitelmat WhatsAppin tulevaisuuden suhteen johtivat aikaisemmin myös WhatsAppin perustajien eroon.

Suunnitelmat olisivat vastoin lupausta, jonka WhatsApp antoi vuonna 2014. Facebook osti silloin WhatsAppin 13,8 miljardilla eurolla, ja lupauksen mukaan ”emme julkaise tai jaa Whatsapp-numeroasi [puhelinnumeroasi] muiden kanssa, mukaan luettuna Facebookin, emmekä edelleenkään myy tai jaa numeroasi mainostajille”.

Lisäksi tammikuussa 2016 WhatsApp vannoi, että mainoksia ei tule.

Mainokset voisivat tuottaa Facebookille miljardeja vuodessa. On kuitenkin varsin mahdollista, että mainoksia ei nähdä ainakaan vielä tänä vuonna. Facebook on Yhdysvalloissa myös viranomaistutkinnan kohteena, mikä voi viivästyttää aikeita entisestään.

Facebook sanoi Engadgetille, että statusviesteissä esitettävät mainokset ovat WhatsAppille pitkän aikavälin mahdollisuus. Statukset ovat tilapäisiä, vuorokauden voimassa olevia viestejä.

Facebook omistaa Facebook Messengerin ja WhatsAppin lisäksi Instagramin. Vaikka sen asema pikaviestimissä on vahva, se ei ole itsestään selvä. Amerikkalaisten internet-yhtiöiden ylivaltaa on alettu kyseenalaistaa yhä enemmän ympäri maailmaa.

Facebookin pikaviestimien kanssa kilpaileva Telegram on kasvattanut käyttäjämääriään nopeasti. Telegramin oman ilmoituksen mukaan sillä on nyt 400 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää. kasvia on tullut vuodessa 100 miljoonaa. Myös kiinalainen WeChat kasvaa nopeasti.