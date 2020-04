Huawei kiinni mainoksessa huijaamisesta – eikä ollut ensimmäinen kerta

Huawein mukaan kyseessä oli erehdys, josta otetaan opiksi. Mutta se ei ollut ensimmäinen, toinen taikka kolmaskaan.

Kiinalainen älypuhelinvalmistaja Huawei käytti mainosmateriaalissaan järjestelmäkameralla otettua valokuvaa, mutta väitti sen olevan otettu Huawei-puhelimella. Asiasta kirjoittavat esimerkiksi South China Morning Post (SCMP) ja Android Authority.

Kiinalaisessa some-palvelussa Weibossa esitetty Huawein video mainosti valokuvauskilpailua ja esitti useita valokuvia, jotka videon mukaan oli otettu Huawein puhelimilla. Kuitenkin ainakin yksi valokuvista on todellisuudessa otettu 3200 euroa maksavalla Nikon D850 -järjestelmäkameralla. Asian huomasi eräs Weibon käyttäjä, joka löysi kuvan entuudestaan valokuvaukseen keskittyneeltä 500px-verkkosivustolta.

Huawei pyytää anteeksi ja syyttää virheestä videon editoijaa, joka merkitsi kuvien lähteen väärin. Videota on nyt muutettu, eikä siinä enää väitetä lähteeksi Huawein puhelimia. Yhtiö myös lupaa olla jatkossa tarkempi.

Lupaukseen on syytä suhtautua varauksella. Huawei on syyllistynyt vastaavaan ainakin kolme kertaa aiemmin, Android Authority laskee. Myös IS Digitodayon uutisoinut asiasta.

Huawei ei kuitenkaan ole yksin. Samaan syyllistyi aikanaan jopa Nokia, kun se vielä toimi puhelinvalmistajana. Lumia 920 -puhelimella otetut mainoskuvat eivät olleetkaan Lumia 920:lla otettuja. Myös Samsung on käyttänyt järkjestelmäkameralla otettua kuvaa puhelimensa mainoksessa.