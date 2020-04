Applelta ”halpa” iPhone – yli satasen kalliimpi kuin mitä suomalaiset yleensä maksavat

Applen uusin iPhone saattaa osua sattumalta hyvään markkinasaumaan, mutta voi silti osoittautua liian kalliiksi.

Apple julkisti keskiviikkona uuden, muihin iPhoneihin verrattuna edullisen puhelimen. Se on nimeltään iPhone SE, kuten sen edeltäjä neljän vuoden takaa. Yhdellä kameralla ja 4,7 tuuman näytöllä varustettu 4g-puhelin sisältää Applen mukaan sen kaikkien aikojen nopeimman suorittimen ja vähintään 64 gigatavua tallennustilaa. Ennakkotilaaminen alkaa huomenna perjantaina.

Yhdysvalloissa puhelin maksaa vähimmillään 399 dollaria, eli noin 365 euroa. Muualla maailmassa puhelin voi olla selvästi kalliimpi. Applen Suomen-verkkosivut ilmoittavat lähtöhinnaksi 499 euroa.

Puhelin ilmestyy hetkellä, jolloin moni ostaja jättää kalliimmat mallit suosiolla väliin koronapandemian aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden takia. Arvostettu mobiilialan asiantuntija Carolina Milanesi miettii, onko iPhone SE verrattain alhaisesta hinnastaan huolimatta silti liian kallis.

– Enemmän valtavirtaa edustava laite kuten iPhone SE, vaikkakin kilpailukykyisesti hinnoiteltu, saattaa olla liian kallis nykyisessä epävarmassa taloustilanteessa, Milanesi pohtii.

Milanesi näkee puhelimen kosivan etenkin niitä, jotka ovat tähän asti turvautuneet vuosia vanhaan iPhoneen ja kenties myös niitä Android-käyttäjiä, jotka etsivät ensimmäistä iPhoneaan. Samalla iPhone SE saa sitoutettua ostajia Applen uusiin palveluihin kuten Apple TV+ -suoratoistopalveluun.

Analyytikkojen mielipiteitä on koostanut laajemmin toimittaja Philip Elmer-DeWitt. Above Avalonin Neil Cybart on samoilla linjoilla Milanesin kanssa ja ennakoi, että iPhone SE:n menestystä ei välttämättä mitata kappalemyynnin perusteella. Tärkeämpi mittari on se, kuinka puhelin saa houkuteltua pariinsa vanhojen iPhojenen käyttäjiä ja Androidista luopuvia asiakkaita.

Piper Sandlerin analyytikko Harsh Kumar on sitä mieltä, että tässä on ”oikea puhelin oikeaan aikaan”. Kumarin mukaan iPhone SE on Applelle loistava keino säilyttää asiakaskunta nyt, kun kuluttajat vahtivat rahojaan nykyisessä taloustilanteessa ja kilpailu Applelle tärkeässä Kiinassa lisääntyy 5g-puhelinten myötä.

Analyytikko Gene Munster puolestaan pitää puhelinta vahvana todisteena siitä, että Apple pärjää myös poikkeusoloissa.

– Julkaisu on voimakas vakuutus siitä, että Apple kulkee eteenpäin julkaisten tuotteita synkkien ennustusten ja tuotantoketjun häiriöiden edessä, Munster toteaa.

Tähän asti Apple on yrittänyt houkutella edullisemman laitteen ostajia 469 euron iPhone 8:lla, jonka tekniikka alkaa olla vanhentunutta. Suomalaisesta näkökulmasta katsottuna 499 euron iPhone SE on silti kallis. Viime vuoden kodintekniikkaindeksin mukaan Suomessa myydyn älypuhelimen keskihinta vuonna 2019 oli 391 euroa.

Applen suurimmat kilpailijat Samsung ja Huawei ovat jo julkaisseet omat 5g-puhelimensa, mutta Apple ei ole kertonut aikeistaan. Yhtiö on tavannut julkaista lippulaivapuhelimensa syyskuussa, mutta koronatilanteen vuoksi koko markkina on suuressa epävarmuuden tilassa.

Joissakin analyytikkokommenteissa on jopa spekuloitu Applen koko julkaisukalenterin mevän uusiksi koronan vuoksi.