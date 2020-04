Koronan ja 5g:n yhdistävä salaliittoteoria leviää – nyt tukiasemat palavat Hollannissa

Tuhopoltoiksi epäillyt tukiasemapalot levisivät Britanniasta Hollantiin.

Matkapuhelinmastoja on sytytetty tuleen Alankomaissa mahdollisesti osana 5g-teknologian vastaista kampanjointia, kertoo NL Times. Viimeksi syttyi palamaan kaksi tukiasemaa Almeren kaupungissa. Palot olivat pieniä, mutta aiheutuneet vahingot eivät olleet vielä selvillä.

Tulipalojen todennäköisimpänä syynä pidetään tuhopolttoja. Hollannissa on perjantaista lukien nähty jo yhdeksän tukiasemapaloa, jotka muistuttavat Britanniassa viime aikoina tapahtuneita mastopaloja, joista IS Digitoday kertoi runsas viikko sitten. Kaiken kaikkiaan palot lasketaan kymmenissä.

Britannian Sparkhillissa paloi tukiaseman laitteistoa viime viikolla.

Tulipaloihin voi liittyä sosiaalisessa mediassa leviävä salaliittoteoria, jonka mukaan 5g-radioaallot levittävät koronavirusta. Teoria on vailla tieteellistä pohjaa.

Jotkut olivat huolissaan 5g:stä jo ennen pandemiaa. Keskustelu radioaaltojen vaikutuksesta terveyteen on vellonut vuosikymmeniä, mutta nykykäsityksen mukaan radioaalloilla ei ole sellaista ionisoivaa vaikutusta, joka voisi vahingoittaa ihmisiä.

The Guardianin mukaan Facebook on koventanut otteitaan 5g:n ja Covid-19:n yhdistävien väitteiden poistamiseksi. Tuhansia ihmisiä käsittänyt brittiläinen Stop 5G UK -ryhmä poistettiin kuten myös toinen ryhmä nimeltä Destroy 5G Save Our Children. Facebook sanoo poistaneensa useita sivuja, ryhmiä ja päivityksiä, jotka kannustavat hyökkäyksiin 5g-tukiasemia vastaan ja yhdistävät 5g:n ja Covid-19:n toisiinsa.

Salaliittoteoreetikkojen uskotaan olevan tulipalojen takana.

Sosiaalisen median palveluita on silti arvosteltu liian hitaasta reagoinnista väärän tiedon levittämiseen.

– He [sosiaalisen median palvelut] ovat rakentaneet ekosysteemin, joka perustuu osallistumiseen, sallii sisältöjen viraalin leviämisen, eikä ole koskaan pannut painoarvoa tosiasioille. Nyt yhtäkkiä meillä on globaali kriisi, jota he yrittävät hoitaa laastarilla. Tämä on tyhjää parempi, mutta sen kehuminen on kuin kehuisi Philip Morrisia siitä, että se laittoi filtterit savukkeisiin, vertaa The Guardianin haastattelema Washingtonin yliopiston professori Carl Bergstrom.