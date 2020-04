Salaliittoteoria yhdisti koronan ja 5g:n – sitten telemastot alkoivat roihuta

Britanniassa tutkitaan kolmea telepaloa sen jälkeen, kun uusi salaliittoteoria 5g:n ja koronan yhteydestä on alkanut levitä.

Britanniassa on lyhyen ajan sisällä nähty jo kolme tapausta, joissa telekaappi tai tukiasemamasto on syttynyt palamaan. Yhdessä tapauksessa kyseessä oli varmistetusti 5g-masto, BBC kertoo. Palojen syitä tai motiiveja ei vielä tiedetä, mutta viime aikoina on alkanut levitä salaliittoteoria, joka saattaa osaltaan selittää paloja.

Vailla tieteellistä pohjaa olevan teorian mukaan 5g ja koronavirus ovat yhteydessä toisiinsa. Väitteiden mukaan 5g heikentää immuunijärjestelmää, ja koronavirus käyttää 5g:n radioaaltoja viestiäkseen ja valitakseen uhrejaan. Väitteet ovat valheellisuudestaan huolimatta levinneet sosiaalisessa mediassa.

Britannian mobiilioperaattorien järjestö Mobile UK syyttää tulipaloista vandaaleja, jotka myös levittävät väärää tietoa 5g:n ja Covid-19-pandemian yhteydestä.

Järjestö julkaisi vetoomuksen, jossa se kertoi alan työntekijöiden saaneen salaliittoteorian takia uhkauksia, ja joissakin tapauksissa työntekijät eivät ole pystyneet suorittamaan verkon välttämättömiä huoltotoimenpiteitä.

– Väitteet eivät ole vain perättömiä, ne ovat myös haitallisia niille ihmisille ja yrityksille, jotka luottavat palvelujemme jatkuvuuteen, Britannian neljä operaattoria EE, O2, Three ja Vodafone toteavat vetoomuksessa.

Huolet 5g-verkkojen terveysvaikutuksista eivät sinänsä ole uusia. Vuosi sitten Suomessa käynnistettiin kansalaisaloite, jolla yritettiin estää 5g-verkot lailla. Syyksi esitettiin sähkömagneettinen säteily, jonka väitetään uhkaavan terveyttä.