YouTubeen iso uudistus – syynä TikTok

YouTube on julkaisemassa kilpailijan TikTokille, The Information kirjoittaa.

Lyhytvideosovellus TikTok on saamassa kilpailijan internetin videopalvelujen pioneerista YouTubesta, The Information -lehti kuuli kahdelta asiasta tietävältä henkilöltä. Artikkeli on maksumuurin takana, mutta sitä lainaa esimerkiksi The Verge.

Lähteiden mukaan Googlen omistama YouTube ei aio julkaista kokonaan uutta sovellusta, vaan aikoo upottaa TikTok-haastajansa nykyiseen sovellukseen. Toiminnon nimi on tiettävästi Shorts, ja siinä voi katsella lyhyitä käyttäjien luomia videoita. Julkaisijat voivat käyttää videoissaan YouTuben lisensoimaa musiikkia.

Shorts on tulossa vuoden loppuun mennessä, lähteet kertoivat.

Kiinalainen TikTok on saavuttanut maailmanlaajuista suosiota etenkin nuorten käyttäjien keskuudessa. Viime aikoina palvelusta on kuitenkin paljastunut huolestuttavia tietoja, joiden mukaan moderaattoreita on esimerkiksi ohjeistettu piilottamaan rumien käyttäjien videoita. TikTok on kiistänyt väitteitä.

Tällä viikolla Keskusrikospoliisi neuvoi vanhempia olemaan valppaana esimerkiksi TikTokia käyttävien lastensa tekemisistä, sillä lapsiin kohdistuva seksuaalinen houkuttelu voi lisääntyä Covid-19-viruksen seurauksena.