Huawei tuo Suomeen musiikki- ja videopalvelun – tällaisia ne ovat

Huawei Video ja Huawei Music ovat saatavilla Suomessa, mutta jälkimmäisestä pitää maksaa.

Huawei julkaisi tänään perjantaina Suomessa kaksi uutta viihdepalvelua: Huawei Videon ja Huawei Musicin.

Huawei Video on elokuvien, sarjojen, dokumenttien, uutisten ja urheilun suoratoistopalvelu Netflixin tapaan ja käsittää myös ilmaista sisältöä.

Kaikkiaan kymmeneen uuteen maahan Euroopassa laajentunut videopalvelu käsittää 50 000 nimikettä, joista 30 000 videota on ilmaisia. Katalogi on suurin piirtein sama kaikissa maissa, joskin myös paikallista sisältöä on jonkin verran tarjolla. Videopalvelun maksullisen tilaamisen ohella yksittäisiä sisältöjä voi vuokrata.

Muun muassa Netflix, Youtube ja juuri saatavuuttaan laajentanut Disney+ rajoittavat videoidensa laatua vähentääkseen verkon kuormitusta Covid-19-pandemian takia.

Huawei sanoo tarkkailevansa tilannetta ja olevansa valmis sopeutumaan siihen tarvittaessa. Yhtiön mukaan Huawei Videon suoratoiston taso mukautuu verkon vaatimuksiin nähden.

Huawei Music on pelkästään maksullinen musiikkipalvelu esimerkiksi Spotify Premiumin tai Apple Musicin tapaan. 9,99 euroa kuukaudessa maksava palvelu käsittää yli 50 miljoonaa kappaletta ja 1,2 miljoonaa albumia sellaisilta levy-yhtiöiltä kuin Warner Music, Sony Music ja Universal Music. Palvelua voi kokeilla ilmaiseksi kolme kuukautta.

Huawei tiukassa paikassa

Huawei-käyttäjät, joilla on Emui 8.0 tai sitä uudempi käyttöjärjestelmä Huawei-laitteissaan, voivat päivittää Huawei Video -sovelluksensa AppGalleryn kautta tai avaamalla sovelluksen puhelimellaan. Kaikkiin sen ominaisuuksiin pääseminen edellyttää tunnistautumista Huawei ID -tunnuksella ja rekisteröitymistä palveluun.

Huawei Music antaa sovelluksen sisäisen päivitysilmoituksen Huawei-käyttäjille, joilla on Emui 4.0 tai sitä uudempi käyttöjärjestelmä laitteissaan, ja on ladattavissa AppGalleryssa.

Huawei yrittää kilpailla suoratoistojättien kanssa omalla palvelullaan. Alalle ominaiseen tapaan uusille tilaajille tarjotaan 3 kuukauden ilmaisjaksoa.

Kumpikaan palvelu ei tosin ole täysin uusi. Huawei Video julkaistiin alun perin jo vuonna 2018 Italiassa ja Espanjassa, kun taas Music on ollut tähän asti saatavilla Kiinassa ja parissa Euroopan maassa. Nyt se tuli Suomen ohella 15 muuhun maahan Euroopassa.

Osa uutta ekosysteemiä

Huawei rakentaa parhaillaan kovaa vauhtia uutta ekosysteemiä, sillä uusissa Huawei- ja Honor-puhelimissa ei ole käytössä Googlen palveluita ja sovelluskauppaa. Tämä sulkee pois Googlen omat palvelut, mutta myös monet muut.

Esimerkiksi Netflix-sovellus ei ole käytettävissä uusissa Huawein puhelimissa, koska sovellus naitetaan kopiosuojaussyistä yhteen sen laitteen kanssa, johon se on ladattu.

Suurista musiikkipalveluista Huawein omassa AppGallery-sovelluskaupassa on tällä hetkellä tarjolla vain Tidal ja Deezer.

IS Digitodayn havaintojen mukaan Spotify on mahdollista saada toimimaan Huawein puhelimissa kopioimalla se toisesta laitteesta Huawein Phone Clone -sovellusta käyttämällä. Suoran latausmahdollisuuden puute on kuitenkin ongelma Huaweille.

Huawei julkaisi eilen myös uusia tuotteita. Niihin kuuluu muun muassa uusi Huawei P40 -lippulaivapuhelinsarja, josta on tulossa myöhemmin testi IS Digitodayhin.

Näiden lisäksi yhtiö julkisti Sound X -älykaiuttimen, urheilukäyttöön suunnatun Huawei Watch GT 2e -älykellon sekä Gentle Monster -älylasit.