Tässä on uusi retro-Nokia – nyt pantiin uusiksi legendaarinen luuri vuodelta 2007

HMD Global julkaisi 3 Nokia-älypuhelinta ja yhden retrohenkisen peruspuhelimen.

Nokia-puhelimia valmistava HMD Global on julkaissut uusia puhelinmalleja. Julkaistuissa laitteissa on 3 älypuhelinta sekä yksi peruspuhelin. Tämän lisäksi yhtiö julkaisi maailmanlaajuisen verkkovierailupalvelun.

Uusista laitteista erikoisin on Nokia 5310 -peruspuhelin. Kyseessä on uusioversio vuoden 2007 Nokia 5310 Xpress Music -puhelimesta. Puhelin kuuluu Nokia Originals -sarjaan, jossa on jo aiemmin nähty uusioversio ”särkymättömästä” 3310:sta , ”banaanipuhelin” 8110:sta sekä simpukkapuhelin Nokia 2720:sta.

Vuoden 2006 Nokia 3310 Xpress Music.

Uudessa peruspuhelimessa on s30+ -käyttöjärjestelmä, mp3-soitin, fm-radio ja kaksi etukaiutinta. Puhelimessa on myös matopeli.

HMD Globalin tuotejohtaja Juho Sarvikas kertoi peruspuhelimilla olevan vielä noin 400 miljoonaa käyttäjää, ja HMD haluaa olla markkinajohtaja näillä laskevilla markkinoilla. Puhelimen hinnaksi tulee noin 40 euroa ja se tulee saataville tämän kuun aikana.

HMD:n järein julkaisu oli valmistajan ensimmäinen 5g-puhelin, Nokia 8.3. Sarvikkaan mukaan laitteessa on markkinoiden kattavin globaali 5g-tuki, ja tuen on määrä olla kattavampi kuin tähän asti nähdyillä muiden valmistajien 5g-malleilla.

Lisäksi laitteessa on neloskamera 64 megapikselin kennolla sekä kehittynyt laajakuvakamera. Telekameraa ei kuitenkaan ole. Sarvikkaan mukaan tämä johtuu HMD:n halusta satsata erityisesti puhelimen laajakuvaan, 4k-videokuvaukseen sekä tasapainotteluun hinnan ja ominaisuuksien välillä.

Laitteen suoritin on Snapdragon 765G, mikä ei edusta mobiilisuorittimien tehokkainta osastoa. Sarvikkaan mukaan HMD ei ole unohtanut myöskään huippupuhelimia, mutta sellaista ei tällä erää nähty. Puhelin tulee saataville kesällä noin 600 euron hintaan.

Nokia 8.3 on HMD:n ensimmäinen 5g-puhelin.

Toinen uusi älypuhelin on edullisen keskisarjan, noin 190 euron hintainen Nokia 5.3 ja lisäksi julkistettiin pelkistettyyn Android Go -käyttöjärjestelmään perustuva vajaan 100 euron Nokia 1.3.

Puhelimien lisäksi nähdään HMD Connect Global Data Roaming Service. Kyseessä on 120 maassa toimiva data roaming -palvelu. Kyseessä on HMD:n ja operaattorien sopimisjärjestely, jossa käyttäjä maksaa kaikkialla saman hinnan datasta, jonka määrä voi kuitenkin vaihdella maasta toiseen.

Palvelun aloitusmaksuksi tulee noin 20 euroa ja aloituspaketin jälkeen noin 10 euroa gigatavulta valituissa maissa. Muualla samaan hintaan saa vähemmän dataa, Gadgets 360 kirjoittaa. Paketit ovat voimassa 14 päivää.

Palvelu toimii myös muissa kuin Nokia-puhelimissa. Toisin kuin puhelimet, tuote ei ole nimetty Nokian, vaan HMD:n mukaan. Tällä haluttaneen estää sekaannukset, sillä ”vanha Nokia” toimii verkkolaitevalmistajana eikä uudessa tuotteessa ole kyse sen liiketoiminnasta.