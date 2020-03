Ei köyhiä, rumia tai vammaisia – hittisovellus TikTokilla on salaiset säännöt

TikTokilla on erikseen julkiset yhteisösäännöt sekä ylläpitäjille tarkoitetut todelliset säännöt.

The Intercept sai käsiinsä lyhytvideopalvelu TikTokin moderointiohjeet.

Etenkin lasten ja nuorten suosioon nousseen kiinalaisen TikTok-lyhytvideopalvelun moderointiohjeet kehottavat ylläpitäjiä piilottamaan videot, joissa näkyvät ”rumat, köyhät ja vammaiset”. Kiellettyjen asioiden listalle kuuluvat myös poliittinen puhe tai ”kansallisen kunnian” loukkaaminen sekä valtion viranomaisia koskevat viestit, kertoo palvelun sisäisen moderointiohjeen käsiinsä saanut The Intercept.

Moderointiohjeet yhdistettynä The Interceptin muista lähteistä saamiin tietoihin kertovat, että palvelussa on vahva ristiriita: se rakentaa kuvaa itsestään lähes rajoittamattomana itseilmaisun alustana, mutta samaan aikaan rajoittaa sisältöä kovalla kädellä. Asiakirjoissa moderointikäytäntöjen syyksi kerrottiin halu saada uusia käyttäjiä.

TikTokin omistavan ByteDancen edustajan mukaan kyseessä olevat asiakirjat ovat ”vanhentuneita tai niiden sisältämät ohjeet eivät ole koskaan olleet käytössä”. Yhtiön mukaan ohjeistuksen tarkoitus oli estää kiusaamista. Kiusaamista ei kuitenkaan mainittu sanallakaan moderointiohjeistuksessa.

TikTokilla on oman ilmoituksensa mukaan noin 800 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää.

Mikrovideopalvelu on jo aikaisemmin joutunut Yhdysvaltain epäilyjen kohteeksi. ByteDancea on epäilty läheisistä suhteista Kiinan hallintoon ja TikTokia on jopa syytetty vakoilusovellukseksi.