Uusi Bond-leffa saa suomalaisväriä – koronavirus uhkaa pilata kaiken

Nokia-puhelimia tekevä kännykkävalmistaja HMD kertoo merkittävästä markkinointisatsauksesta uudessa Bond-elokuvassa. Sauma uhkaa kuitenkin kutistua ennen ensi-iltaa.

Suomalainen Nokia-puhelimia suunnitteleva HMD Global kertoi tekevänsä yhteistyötä 25:nnen James Bond -elokuvan, No Time to Die, kanssa. HMD käynnistää suurimman markkinointikampanjansa koskaan, ja elokuvassa esiintyvien Nokia-puhelinten joukosta paljastuu ensimmäinen Nokia 5g -älypuhelin.

Sunnuntaina alkavan mainoskampanjan kasvona on Lashana Lynch, joka esittää elokuvassa uutta 00-agenttia, Nomia. Kampanjan avaava 90 sekunnin mainosvideo on ensivilkaisu toistaiseksi nimettömään uutuuspuhelimeen.

Uutuuspuhelimet julkaistaan Lontoossa 19.3. Alun perin ne oli mitä ilmeisimmin tarkoitus esitellä Mobile World Congress -messuilla Barcelonassa, mutta tapahtuma peruttiin koronavirusepidemian takia.

Ironisesti sama virus piinaa myös Bondia. Elokuvan ensi-illan oli määrä koittaa huhtikuussa, mutta keskiviikkona tekijät ilmoittivat siirtävänsä ensi-illan marraskuulle koronaviruksen takia.

Tämä tarkoittaa, että elokuvan ilmestyessä uudet puhelimet ovat jo noin 8 kuukautta vanhoja. Se on älypuhelinmarkkinoilla pitkä aika. HMD ei kuitenkaan näe tilannetta liian synkkänä.

– Ensi-illan siirtyminen marraskuulle loi meille upean mahdollisuuden rakentaa jännitystä yhteistyön ympärille. No Time To Die on tuonut teknologian vetovoimansa ytimeen, HMD Globalin tuotejohtaja Juho Sarvikas kääntää tiedotteessa.

Uusien Nokia-puhelinten lisäksi elokuvassa nähdään Nokia 7.2 ja ”legendaarinen 3310”. Tiedote ei täsmentänyt, onko kyseessä puhelimen alkuperäinen vai sen vuonna 2017 julkaistu uusi versio.

Nokia-puhelimia on nähty toki ennenkin elokuvissa. Kenties kuuluisin rooli annettiin Nokia 8110 -läppäpuhelimelle, joka pääsi Matrix-elokuvaan vuonna 1999.