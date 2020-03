WhatsAppin odotettu uudistus saapui lopulta – saatavilla tästä päivästä alkaen

WhatsAppissa on nyt silmiä säästävä tumma tila.

Käyttäjät voivat aktivoida WhatsAppin tumman tilan sovelluksen uusimmassa versiossa.

Tätä on odotettu. WhatsApp kertoo, että sen pitkään valmistelema käyttöliittymän tumma tila on vihdoin saatavilla sovelluksen uudessa versiossa. Silmiä säästävää tummaa tilaa on odotettu pikaviestimeen jo vuodesta 2018.

Facebookin mukaan tumman tilan tarkoitus on paitsi vähentää silmien rasitusta pimeässä, myös estää noloja tilanteita puhelimen ruudun valaistessa huoneen.

Suunnittelussa kiinnitettiin erityisesti huomiota luettavuuteen ja helppoon hierarkiaan. Luettavuus tarkoittaa, että tumman tilan värit on sovitettu lähemmäs järjestelmän oletuksia. Siksi tumma tila näyttää hieman erilaiselta Androidissa kuin iOS:ssä. Tiedon hierarkia puolestaan tarkoittaa värien ja muiden keinojen käyttämistä niin, että tärkein tieto erottuu ruudulla muusta.

Android 10:n ja iOS 13:n käyttäjät saavat WhatsAppin tumman tilan käyttöönsä laittamalla sen yleiskattavan asetuksen päälle käyttöjärjestelmän asetuksista. Jos WhatsAppia käyttää Android 9:llä tai vanhemmalla versiolla, tumman tilan voi laittaa päälle sovelluksen asetuksista polussa Keskustelut > Teema.

WhatsAppin uusi päivitys tulee saataville lähipäivien kuluessa ja se on jo voinut tulla laitteeseesi automaattisesti.

Androidissa voit tarkistaa päivityksen saatavuuden Google Play -kaupassa esimerkiksi painamalla vasemman yläkulman kolmea vaakaviivaa, valitsemalla Omat sovellukset ja pelit ja etsimällä Päivitä-painiketta WhatsAppin vieressä. IOS:ssä napauta App Store -kaupassa Tänään-kohtaa näytön alaosasta ja sitten ylälaidan profiilikuvakettasi. Ruutua alas vierittämällä löytyvät odottavat päivitykset. Jos WhatsApp on niiden joukossa, paina Päivitä.