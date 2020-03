Apple hidasti iPhoneja ympäri maailman, maksaa satojen miljoonien korvaukset – vain amerikkalaisille

Apple suostuu maksamaan korvauksia iPhonejen hidastamisesta Yhdysvalloissa.

Apple suostuu maksamaan jopa 500 miljoonaa dollaria, eli noin 450 miljoonaa euroa sopiakseen ryhmäkanteen Yhdysvalloissa. Kanteessa Applea syytettiin vanhojen iPhonejen tahallisesta hidastamisesta saadakseen kuluttajat vaihtamaan uuteen malliin.

Uutistoimisto Reutersin mukaan sovinto edellyttää vielä tuomarin allekirjoitusta ja mahdollistaa tiettyjen vanhempien iPhonejen amerikkalaisille omistajille 25 dollarin korvauksen puhelinta kohden. Lopullinen summa voi laskea tai nousta riippuen siitä, kuinka moni hakee korvausta.

Lisäksi Apple maksaa ryhmäkanteessa erikseen nimetyille henkilöille isomman korvauksen, joka The Vergen mukaan on joko 1500 tai 3500 dollaria. Koko korvaussumma on vähintään 310 miljoonaa dollaria, eli 279 miljoonaa euroa.

Vaikka ongelma oli maailmanlaajuinen, kuluttajat Yhdysvaltain ulkopuolella eivät saa mitään. Niinpä myös suomalaiset ovat korvausten ulkopuolella.

Apple ei myönnä syyllisyyttä. Sovinnolla yhtiö haluaa välttää oikeudenkäynnin rasitteet ja kustannukset.

Jupakka oli maailmanlaajuinen ja räjähti Applen käsiin vuonna 2017. Lopulta Apple myönsi hidastaneensa vanhoja puhelimia tahallaan ohjelmallisesti, mutta yhtiön mukaan tarkoituksena oli estää puhelinten yllättäviä sammumisia, ei juonitella kuluttajat ostamaan uusia iPhoneja.

Apple ei kuitenkaan ollut kertonut hidastamisesta kuluttajille. Kohun seurauksena Apple antoi käyttäjille vallan päättää asiasta itse puhelimen asetuksista käsin.

Ranska sakotti Applea 25 miljoonalla eurolla helmikuussa samasta asiasta. Jo aiemmin Apple sai Italiasta sakot yhdessä kilpailijansa Samsungin kanssa.