Spotify muuttuu kännykässä – tajuatko heti, mitä uusi nappi tekee?

Spotify-sovelluksen uusi ilme mobiilissa sisältää napin, jonka toiminta voi hämmentää käyttäjiä.

Ruotsalainen musiikin suoratoistosovellus Spotify sai päivityksen. Virallisen blogin mukaan uutta on esimerkiksi yksinkertaisempi ja kattavampi satunnaistoiston nappi, jotta sekoitetun musiikin saa nopeammin päälle. Vihreässä napissa on sekä oikealle osoittava nuolenpää eli toistosymboli että satunnaisen toiston merkki risteävine nuolineen.

Napin voi käsittää myös väärin. Sen voi mieltää myös siten, että siitä voi painaa musiikin käyntiin ja halutessaan aktivoida satunnaistoiston painamalla napissa olevaa erillistä satunnaistoiston merkkiä. Näin ei kuitenkaan ole, SlashGear kirjoittaa.

Sen sijaan kyseessä on yksi nappi, vaikka siinä yhdistyvätkin toiston ja satunnaistoiston symbolit. Tarkoitus on kuvastaa, että yksi nappi aloittaa nyt soittolistan satunnaistoiston ilman tarvetta ensin painaa satunnaistoistoa ja sitten toistonappia. On kuitenkin helppo kuvitella käyttäjien yrittävän painaa napissa olevaa satunnaistoiston kuvaketta turhaan kuvitellen, että se tekee jotain.

Tämän napin lisäksi uutta on toimintojen, kuten toistot ja tykkäykset, ryhmittäminen riviin ruudun keskiöön. Tämä uusi toimintorivi on suunniteltu käytettäväksi yhdellä kädellä ja sopeutuu näytön kokoon, Spotify toteaa.

Kolmas muutos koskee kappalelistauksia, joita koristaa nyt levyjen kansitaide kaikkialla paitsi albuminäkymässä. Samalla Spotify nostaa esille käyttäjän tykkäämiä kappaleita esittämällä sydän-symbolin kappaleen nimen vieressä. Ei ollut heti selvää, miten muutos poikkeaa nykyisestä tavasta esittää kansitaidetta ja sydämiä.

Spotifyn mukaan päivitys on jo julkaistu iOS-käyttäjille, ja Android tulee ”pian” perässä. Tarkempaa aikataulua ei annettu.