Huawei julkisti huippupuhelimen ja järeitä vimpaimia – onko Google-sovellusten puute ihmisille liikaa?

Kiinalaisvalmistajan uudessa huippulaitteessa ei ole Googlen palveluita.

Kiinalainen laitevalmistaja Huawei on julkaissut suuren määrän mobiililaitteita peruttua Mobile World Congressia korvanneessa virtuaalisessa lehdistötilaisuudessa. Yhtiö teki julkistuksensa maanantai-iltapäivällä videostriimin muodossa.

MWC-messujen perumisen on arvioitu tekevän haittaa etenkin Huaweille, kun yhtiö menetti sille tärkeän julkistusfoorumin. Viime vuosina Huawein tilaisuudet ovat kiinnostaneet messukävijöitä ja lehdistöä kovasti.

Vastoin joitakin odotuksia, Huawei ei julkaissut tänään uutta lippulaivapuhelintaan. Sen sijaan nähtiin sen uusi taittuva huippupuhelin, Mate Xs. Laite on varustettu kolmella järeällä kameralla ja se on jatkoa aiemmin julkaistulle, mutta käytännössä harvinaiselle Mate X:lle.

Huawei Mate X suljettuna ja avoimena.

Mate Xs:ssä on 6,6 tuuman päänäyttö ja 6,38 tuuman kakkosnäyttö, jotka avautuessaan muodostavat 8-tuumaisen yhdistelmänäytön. Laite toimii myös 5g-verkoissa. Prosessori ja grafiikkasiru ovat Huawein omaa tuotantoa. Laite ladataan yhtiön omalla 55 watin pikalataustekniikalla.

Julkistuksesta tekee merkittävän se, että puhelimessa ei ole lainkaan Googlen palveluja ja sovelluksia. Esimerkiksi Googlen karttojen tilalla on TomTomin karttaohjelmisto. Laite tukee usealla näytöllä toimivia sovelluksia, kuten myös Googlen Android.

Huawei Mate Xs maksaa Suomessa noin 2500 euroa. Laitetta aletaan myydä Suomessa ensi kuussa.

Huawei kertoi tilaisuuden lopuksi julkistavansa seuraavan huippupuhelimensa. P 40 -mallisarjan 26. päivä maaliskuuta.

Huawei markkinoi laitteitaan etenkin niiden yhteistoiminnalla.

Julkaisuihin kuuluu myös järeä tablettitietokone. MatePad Pro on järeä laite, joka on varustettu 10,8-tuumaisella 2560 x 1600 -tarkkuuden näytöllä, ja sen voi ladata langattomasti, minkä lisäksi se myös toimii langattomana latausalustana. Laitteessa on Huawein oma Kirin 990 -suoritin. Laitetta tulee saataville myös 5g-verkkoja tukevana versiona. Laitteen hinta on mallista riippuen 600–800 euroa.

Aivan kuten puhelimen tapauksessa, myöskään tableteissa ei ole Googlen palveluita.

Huawei julkisti myös tietokoneita. Niihin kuuluvat ohuiden Applen kannettavien kanssa kilpaileva MateBook X Pro, joka on 14,6 millimetriä paksu ja painaa 1,33 kiloa. Laitteessa on poikkeuksellisesti 3:2-kuvasuhde, ja kosketusnäytön tarkkuus on 3000 x 2000 kuvapistettä. Laitteessa on Intelin i5- tai i7-mobiiliprosessorit ja niiden hinta on mallista riippuen 1800–2000 euroa.

Yhtiö julkisti hieman aikaisemmin Matebook D -sarjan kuluttajahintaiset kannettavat. Toisin kuin Googlen tapauksessa, Microsoft saa käydä kauppaa Huawein kanssa. Niinpä kaikissa pc-uutuuksissa on Windows 10 -käyttöjärjestelmä.

Huawei pyrkii aggressiivisesti myös kotien wifi-reititinmarkkinoille. Yhtiö julkaisi uutta wifi6 -standardia tukevat Wi-Fi AX3- ja 5G CPE Pro 2-laitteet. Jälkimmäinen on 5g-verkkoihin tukeutuva wifi 6 -reititin.

Yhtiö käytti merkittävän osan tilaisuudesta houkutellakseen sovellusten tekijöitä tuomaan ohjelmansa myös Huawein AppGallery-sovelluskauppaan. Yhtiö sanoo pyrkivänsä maailman kolmanneksi suurimmaksi sovelluskaupaksi ja kehui turvallisuutensa ja tietosuojan olevan huipputasoa. Tällä hetkellä Huawei kärsii pahoin sovellusten puutteesta omalle Android-versiolleen.

Juttua päivitetty tiedoilla seuraavan huippupuhelimen julkistusajasta sekä AppGallerysta.