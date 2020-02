Sonylta huippupuhelin – toivottu ominaisuus tulee takaisin

Sony on julkaissut kaksi uutta Xperia-puhelinta, joista toinen on yhtiön ensimmäinen 5g-malli. Kuulokeliitäntä tekee paluun kumpaakin malliin.

Sony on julkaissut kaksi uutta Xperia-puhelinta, joista toinen on uusi 5g-lippulaivamalli.

Sonyn viime vuoden huippumallien tapaan Sony Xperia 1 II - ja Sony Xperia 10 II -puhelimien näytöissä on poikkeuksellinen 21:9 -kuvasuhde, ja ruutu peittää puhelimen etuosan. Erikoisen pitkät näytöt ovat ilmeisesti Sony-puhelimen uusi ominaispiirre, sillä sellainen on nyt kaikissa yhtiön tänä vuonna julkistamissa puhelimissa.

Sony ei ole antanut tänään julkistamille puhelinmalleilleen enää uutta numeroa. Uuden 5g-lippulaivamallin nimi on sen sijaan Sony Xperia 1 II, eli se on kakkosversio vuosi sitten julkaistusta puhelimesta.

Uusi Xperia 1 II on Sonyn ensimmäinen 5g-puhelin. 21:9-kuvasuhteen 4K HDR oled-näytön halkaisija on 6,5 tuumaa.

Puhelimen takana on kolme 12 megapikselin kameraa, joissa on käytetty Zeissin optiikkaa. 24 mm peruskameran lisäksi takaa löytyy laajakuva- ja telelinssit. Sony kehuu parantaneensa myös kameran kennoa puolet aiempaa herkemmäksi, minkä tarkoituksena on parantaa kuvien tarkkuutta. Yhtiön mukaan kamera pystyy mittaamaan valotuksen ja tarkennuksen 60 kertaa sekunnissa ja ottamaan 20 kuvaa sekunnissa.

Etupuolella on 8 megapikselin selfie-kamera.

Xperia 1:n kakkosversiossa on edeltäjäänsä suurempi akku. Viime vuoden mallin 3330 mAh -akku on nyt korvattu 4000 mAh -akulla. Samalla puhelimen paino on noussut reilut parikymmentä grammaa 181 grammaan. Uusi malli on myös pari milliä edeltäjää paksumpi. Prosessorina on Snapdragon 865, ja keskusmuistia on 8 gigatavua. Massamuistia mallissa on 256 gigatavua.

Tervetullut ”uudistus” on 3,5 mm kuulokeliitännän paluu. Siitä huolimatta veden- ja pölynsuojaus on IP65/68 -tasoa.

Puhelin tukee edelleen korkealaatuisia hi-res -äänitiedostoja ja siinä on edessä stereokaiuttimet.

Sony Xperia 10 II -puhelimessa on kuusituumainen oled-näyttö. Takana on kolme kameraa, eli yksi enemmän kuin aiemmassa mallissa. 26 mm pääkamerassa on 12 megapikseliä, mutta kahdessa muussa kamerassa on 8 megapikseliä. Selfie-kamerassa on tässäkin mallissa 8 megapikseliä.

Puhelimen akun kapasiteetti on 3600 mAh. Prosessorina on Snapdragon 665 ja keskusmuistia on 4 megatavua. Massamuisti on 128 megatavun kokoinen.

Myös tässä mallissa on kuulokeliitäntä sekä IP65/68-tason pöly- ja vesisuojaus.

Yhtiö ei ole julkistanut puhelinten hintoja, mutta viime vuoden Xperia 1 -puhelimen malli on 800–900 euron välillä ja Xperia 10 taas 300–400 euron välillä. Xperia 1 II tulee myyntiin todennäköisesti alkukesästä, ja Xperia 10 II jo kevään aikana.