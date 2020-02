Suomalaisten puhelimiin tulleissa +216-puheluissa huima piikki: ”En usko että siellä ihminen on”

Tunisian suuntanumerosta tulleiden häläripuheluiden määrä on yllättäen tällä viikolla hypännyt reilusti viime viikkoon verrattuna.

Sadat tuhannet suomalaiset ovat tällä viikolla saaneet puheluja Tunisian +216-suuntanumerolla alkavista numeroista. Puhelut ovat yleensä katkenneet yhden tai kahden soiton jälkeen ennen kuin niihin on ehtinyt vastaamaan.

– Viime viikolla määrä oli joitakin kymmeniä tuhansia, nyt pyöritään sadoissa tuhansissa, eli selvä piikki siinä näkyy, kertoo tietoturva-asiantuntija Ville Kontinen Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksesta (KTK).

Kontisen mukaan eri suuntanumeroista tulleilla niin sanotuilla häläripuheluilla yritetään saada vastaanottajat soittamaan takaisin. Puhelu saattaa ohjautua esimerkiksi kalliiseen palvelunumeroon tai satelliittipuhelimeen. Suuntanumerot vaihtelevat, ja käytössä on ollut Tunisian lisäksi esimerkiksi Papua-Uusi-Guinean 675-numeroita tai 881- ja 882-alkuisia satelliittipuhelimia.

– Ilmiö on sinänsä jatkunut, välillä eri intensiteetillä. Joulunalusviikolla on ollut suunnilleen samoissa määrissä kuin nyt. Tammikuussa on menty huomattavasti vähäisemmillä määrillä, eli jossain tapahtui jonkinlainen muutos.

KTK:ssa ei ole selvyyttä puheluiden tekijöistä ja mistä vaihtelut johtuvat.

– Kun puhutaan sadoista tuhansista puheluista, niin en usko että siellä ihminen on. Väistämättä tuntuu koneen toiminnalta, Kontinen pohtii.

– Onko esimerkiksi käytössä olevaan järjestelmään tullut jokin ongelma?

Hänen mielestään on myös mahdollista, että soittajien kohdemaa on välillä muuttunut, tai joku ulkopuolinen toimija, esimerkiksi operaattori tai valtio on onnistunut estämään puheluita.

– Kun puhutaan kansainvälisestä toiminnasta, niin välissä on niin monta tekijää, että syyn arvaaminen sillä hetkellä on melko vaikeaa ellei mahdotonta. Jälkiviisaana voidaan kenties jotain todeta, Kontinen sanoo.

Häläripuheluilla tehtävien huijauksien torjumiseksi tehdään kansainvälistä yhteistyötä, mutta toistaiseksi pitävää teknistä tai lakeihin perustuvaa ratkaisua ei ole löytynyt.

Kontisen mukaan hyvin harvat suomalaiset ovat ilmeisesti soittaneet takaisin näihin numeroihin. Joko valistus huijauspuheluista on tehonnut tai ulkomailta yllättäen tuleviin puheluihin suhtaudutaan muuten epäluuloisesti.

Harvoissa yrityksissä takaisin soittaneet ovat joko saaneet ilmoituksen ettei numero ole käytössä, eli numero on todennäköisesti väärennetty, tai sitten puhelu katkeaa yllättäen hälytyksen jälkeen.

– Mistään ihmiskontaktista toisessa päässä ei ole tietoa, Kontinen toteaa.