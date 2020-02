Google paljasti jo uuden Androidin saloja: Puhelimiin luvassa useita käteviä parannuksia

Google paljasti Androidin seuraavan version saloja tavallista aikaisemmin. Etenkin ahkerat viestittelijät hyötyvät.

Google antoi kehittäjien käsiin puhelinten ja tablettien Android-käyttöjärjestelmän seuraavan version 11. Tavallista aikaisempi julkaisu sisälsi myös paljon tietoa alustan uudistuksista, joskin ne voivat vielä muuttua matkan varrella.

Uudistuksia kokosivat muun muassa The Verge ja Android Central. Luvassa on iloa etenkin niille, jotka viestittelevät ahkerasti puhelimellaan. Niin sanotut kuplat ovat uusi käyttöliittymä viestisovelluksille, jotta käyttäjä voi käydä useita keskusteluja avaamatta itse viestisovellusta. Ruudun reunassa näytettävät kuplat muistuttavat sitä, mitä ainakin Facebook Messenger on tarjonnut pitkään. Ei ole vielä tiedossa, kuinka laajasti eri viestisovellukset, kuten WhatsApp tai Signal, alkavat tukea kuplia.

Lisäksi Androidin yläreunasta esiin vedettävä ilmoitusosio on saamassa oman sarakkeensa keskustelujen uusille viesteille, jotta niihin olisi helpompi pääsy. Mukaan on tulossa mahdollisuus lähettää kuvia suoraan ilmoituksesta käsin, jos sovellus sitä tukee.

Android 11:een on vihdoin pääsemässä toiminto ruudun nauhoittamiseksi ilman tarvetta ulkopuolisille sovelluksille. Toiminto vilahti jo Android 10:n alkuaikoina, mutta nyt se yrittää uutta tulemista.

Tietoturvan kannalta tärkeä muutos koskee sovelluksille annettavia lupia. Nyt sovelluksille voi antaa väliaikaisen luvan kameraan, mikrofoniin ja sijaintitietoon. Luvat evätään, kun käyttäjä sulkee sovelluksen ja ne pitää pyytää uudelleen, kun sovellus avataan seuraavan kerran.

Käyttöliittymän tummaa tilaa ollaan muuttamassa niin, että se voisi aktivoitua esimerkiksi auringon laskiessa tai käyttäjän valitsemaan aikaan. Kameran käyttöä on määrä parantaa niin, että värinät vaikkapa ilmoituksista eivät pääsisi häiritsemään kriittisellä hetkellä. Erilaisia näyttötyyppejä, taittuvat näytöt mukaan lukien, tuetaan entistä paremmin, ja Android 11 syleilee 5g-yhteyksiä entistä paremmin.

Useita muitakin pieniä uudistuksia on tulossa, mutta kaiken kaikkiaan Android 11 saattaa jäädä verrattain pieneksi päivitykseksi Android 10:een verrattuna.

Android 11 tulee vaihtelevasti ja vaihtelevalla aikataululla saataville laitteisiin – luultavasti loppukesästä tai alkusyksystä lukien. Nyt julkaistu hyvin alustava versio ei ole tarkoitettu kuluttajien käsiin.

Loppukäyttäjien puhelimien Android 11 -päivityksen aikataulu riippuu Googlen lisäksi esimerkiksi puhelinvalmistajista, jotka ovat usein tehneet perus-Androidista omia muunnelmiaan. Aikaa kuluu esimerkiksi uuden Android-version ja valmistajien lisäämien toimintojen yhteensopivuuden tarkistamiseen. Suuri osa nykyisistä Android-puhelimista ei koskaan saa Android 11 -käyttöjärjestelmää.